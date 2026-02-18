Zee Rajasthan
टोंक में निकली एक अनोखी बिंदोरी, बग्गी में दूल्हे की जगह बैठी दिखी दुल्हन, पिता बोले - 'मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं'

Rajasthan News: टोंक में एक पिता ने अपनी इकलौती बेटी मुस्कान सोनी की शादी से पहले दूल्हे की तरह बग्गी में बिंदोरी निकाली. परिवार और दूल्हे पक्ष के साथ नाच-गाना हुआ. पिता ने कहा बेटी ही उनका बेटा और अभिमान है. आयोजन ने बेटियों की बराबरी का संदेश दिया.

Published: Feb 18, 2026, 12:42 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 12:42 PM IST

टोंक में निकली एक अनोखी बिंदोरी, बग्गी में दूल्हे की जगह बैठी दिखी दुल्हन, पिता बोले - 'मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं'

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में सोमवार रात एक ऐसी शादी की रस्म देखने को मिली, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. यहां एक पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी से पहले दूल्हे की तरह उसकी बिंदोरी निकाली. बग्गी में सजी-धजी बैठी दुल्हन मुस्कान सोनी की खुशी देखने लायक थी. परिवार और रिश्तेदारों के साथ-साथ दूल्हे पक्ष के लोग भी इस जुलूस में शामिल हुए. पूरे रास्ते ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाच-गाना होता रहा और आतिशबाजी से माहौल और भी खास बन गया.

जानकारी के अनुसार, पिता ने अपनी बेटी को बेटे की तरह मानते हुए कहा कि 'मेरी इकलौती बेटी ही मेरा बेटा है, वही मेरा अभिमान है.' उन्होंने बताया कि जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो शादी की खुशियों में भी उन्हें बराबरी क्यों न दी जाए. इसी सोच के साथ उन्होंने बेटी की बिंदोरी बग्गी में निकालने का फैसला किया.

बिंदोरी राजस्थान की पारंपरिक शादी की रस्म है. आमतौर पर यह शादी से कुछ दिन पहले निकाली जाती है. पहले यह रस्म अधिकतर दूल्हों के लिए होती थी, जिसमें उन्हें सजे-धजे रूप में घोड़ी या बग्गी पर बैठाकर मोहल्ले या गांव में जुलूस निकाला जाता था. रिश्तेदार और दोस्त नाचते-गाते हुए स्थानीय मंदिर तक जाते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं. कई जगह इसे ‘प्री-वेडिंग जुलूस’ भी कहा जाता है.

हालांकि, समय के साथ समाज में बदलाव आया है. अब बेटियों की भी बिंदोरी निकाली जा रही है. टोंक में हुआ यह आयोजन कोई सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि बदलते समय की एक झलक है. आजकल कई शहरों और कस्बों में लड़कियों की बिंदोरी निकालना आम होता जा रहा है. इसमें दुल्हन को पारंपरिक पोशाक पहनाकर बग्गी या सजी हुई गाड़ी में बैठाया जाता है. परिवार की ओर से दावत (जीमण) का भी आयोजन किया जाता है.

मुस्कान सोनी की बिंदोरी में दोनों पक्षों के लोग साथ नजर आए. दुल्हन खुद भी बग्गी में बैठकर डांस करती दिखी. रास्ते में खड़े लोगों ने इस दृश्य को देखकर कहा कि सच में बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होती है. परिवार के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी.

यह आयोजन सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं. टोंक की इस बिंदोरी ने यही दिखाया कि बदलते समाज में अब खुशियों के मौके पर बेटा-बेटी का फर्क मिटता जा रहा है.

