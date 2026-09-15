/195 की स्पीड, फेसबुक LIVE और मौत! टोंक में डंपर में घुसी तेज रफ्तार SUV

Tonk News: टोंक में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी आगे चल रहे डंपर में जा घुसी. बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार की रफ्तार 195 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया. हादसे में कार मालिक राजाराम जाट (41) की मौत हो गई. हादसे के वक्त वह फेसबुक पर लाइव भी कर रहा था.

फेसबुक लाइव के दौरान 195 की रफ्तार

हादसा जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर दूनी थाना क्षेत्र में पोल्याडा गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक राजाराम जाट मालपुरा के जनकपुरा टोरड़ी का रहने वाला था. वह किसी काम से देवली गया था और काम पूरा करने के बाद वापस लौट रहा था. इसी दौरान उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया. कार की रफ्तार देखते ही देखते 195 किमी प्रति घंटे के पार पहुंच गई.

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डंपर में जा घुसी एसयूवी

पोल्याडा गांव के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं डंपर के पीछे के टायर भी फट गए. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और फेसबुक लाइव करने की बात सामने आ रही है.

अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल राजाराम को दूनी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की सूचना पर परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

खेती करता था, 300 बीघा जमीन थी

पुलिस के अनुसार राजाराम खेती का काम करता था और उसके पास करीब 300 बीघा जमीन थी. उसके दो बेटे हैं. इनमें से एक बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है. हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

दो महीने पहले ही खरीदी थी एसयूवी

राजाराम ने करीब दो महीने पहले ही यह एसयूवी खरीदी थी. इसी दौरान उसके छोटे भाई देवीलाल के साथ जमीन का बंटवारा भी हुआ था. राजाराम के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं. वह आगे पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था.

दोनों वाहन चौकी में खड़े करवाए

हादसे के बाद पुलिस ने एसयूवी और डंपर दोनों को पोल्याडा चौकी में खड़ा करवा दिया है. फिलहाल परिवार की ओर से पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस हादसे के कारणों और कार की रफ्तार से जुड़े पूरे मामले की जांच कर रही है.