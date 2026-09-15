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195 की स्पीड, फेसबुक LIVE और मौत! टोंक में डंपर में घुसी तेज रफ्तार SUV

Rajasthan News: टोंक में 195 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही एसयूवी डंपर में जा घुसी. हादसे में कार मालिक राजाराम जाट की मौत हो गई. हादसे के वक्त वह फेसबुक लाइव कर रहा था. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Sep 15, 2026, 06:55 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 06:55 PM IST
195 की स्पीड, फेसबुक LIVE और मौत! टोंक में डंपर में घुसी तेज रफ्तार SUV
Image Credit: टोंक में 195 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही एसयूवी डंपर में जा घुसी.

Tonk News: टोंक में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी आगे चल रहे डंपर में जा घुसी. बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार की रफ्तार 195 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया. हादसे में कार मालिक राजाराम जाट (41) की मौत हो गई. हादसे के वक्त वह फेसबुक पर लाइव भी कर रहा था.

फेसबुक लाइव के दौरान 195 की रफ्तार
हादसा जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर दूनी थाना क्षेत्र में पोल्याडा गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक राजाराम जाट मालपुरा के जनकपुरा टोरड़ी का रहने वाला था. वह किसी काम से देवली गया था और काम पूरा करने के बाद वापस लौट रहा था. इसी दौरान उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया. कार की रफ्तार देखते ही देखते 195 किमी प्रति घंटे के पार पहुंच गई.

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डंपर में जा घुसी एसयूवी
पोल्याडा गांव के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं डंपर के पीछे के टायर भी फट गए. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और फेसबुक लाइव करने की बात सामने आ रही है.

अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल राजाराम को दूनी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की सूचना पर परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

खेती करता था, 300 बीघा जमीन थी
पुलिस के अनुसार राजाराम खेती का काम करता था और उसके पास करीब 300 बीघा जमीन थी. उसके दो बेटे हैं. इनमें से एक बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है. हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

दो महीने पहले ही खरीदी थी एसयूवी
राजाराम ने करीब दो महीने पहले ही यह एसयूवी खरीदी थी. इसी दौरान उसके छोटे भाई देवीलाल के साथ जमीन का बंटवारा भी हुआ था. राजाराम के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं. वह आगे पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था.

दोनों वाहन चौकी में खड़े करवाए
हादसे के बाद पुलिस ने एसयूवी और डंपर दोनों को पोल्याडा चौकी में खड़ा करवा दिया है. फिलहाल परिवार की ओर से पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस हादसे के कारणों और कार की रफ्तार से जुड़े पूरे मामले की जांच कर रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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