निवाई से CM भजनलाल का बड़ा हमला, 370 करोड़ का तोहफा देने के बाद कांग्रेस पर किया सीधा वार

Tonk News: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को निवाई में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मौजूदा सरकार गलत करने वालों को किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं है.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत टोंक जिले के लिए दिन को खास बताते हुए की. उन्होंने कहा कि आज निवाई में करीब 370 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसके चलते देश और राजस्थान दोनों में विकास की रफ्तार तेज हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मजबूत नेतृत्व में आतंकवाद पर भी सख्ती से काबू पाया गया है.

मुख्यमंत्री ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा, “आप मेहनत कीजिए, आपका यह काका और आपका यह चाचा आपके साथ है.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी. सरकार अब तक एक लाख नियुक्ति पत्र दे चुकी है और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अवसर पैदा किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने किसानों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चार जातियां बताई हैं. किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं. किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, डेयरी में महिलाओं को पांच रुपये प्रति लीटर का लाभ और गांव-गांव शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं से आमजन को राहत मिली है. उन्होंने कहा कि खातों से लेकर आवास और गैस सिलेंडर तक महिलाओं के नाम पर सुविधाएं दी जा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने जी-राम-जी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है. इससे गांवों के विकास को मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि फसलों की कटाई के समय किसानों को राहत देने के लिए दो महीने तक इस योजना के कार्य रुकवाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए जाएंगे.

ईआरसीपी योजना और जल स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से इस योजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की भी कृपा राजस्थान पर बनी हुई है, इसी का परिणाम है कि बीसलपुर बांध 135 दिनों तक ओवरफ्लो रहा और मावठ की बारिश से किसानों को फायदा मिला.

अंत में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता से सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लेने की अपील की. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं और प्रदेश के साथ धोखा किया. उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर सरकार सख्त है और देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उनकी सरकार सुधार और विकास की राह पर है और जनता के विश्वास पर खरी उतरने के लिए पूरी मजबूती से काम करती रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-