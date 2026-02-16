Zee Rajasthan
रामसागर तालाब से 39 दिन बाद मिली कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत ने तोड़ दिए 2 परिवार

Rajasthan News: टोंक के रामसागर तालाब में 39 दिन से लापता दो दोस्तों की कार में शव मिले. दम घुटने से हुई मौत. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, पुलिस ने जेसीबी से कार निकाली और जांच शुरू कर दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Feb 16, 2026, 05:17 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 05:17 PM IST

रामसागर तालाब से 39 दिन बाद मिली कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत ने तोड़ दिए 2 परिवार

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी का दिल दहला दिया. आवां कस्बे के रामसागर तालाब में तैरती एक कार में दो दोस्तों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. ये दोनों युवक 39 दिन से लापता थे.

जल में इतने लंबे समय तक रहने के कारण शवों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी. मौके पर मौजूद लोग शव देखकर सिहर उठे. पुलिस ने मामले की जांच में जुटते ही हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से मृतकों के परिवार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई.

मृतकों की पहचान कैसे हुई
दूनी थाना क्षेत्र के रामसागर तालाब में सुबह ग्रामीणों ने कार तैरती हुई देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला. कार के अंदर दोनों युवकों के शव थे, जो पूरी तरह गल चुके थे. पुलिस ने कार के नंबरों के आधार पर परिजनों को सूचना दी और इसके बाद मृतकों की पहचान की जा सकी. मृतक थे रमेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर और महावीर पुत्र सेवा गुर्जर, जो बूंदी जिले के रेण गांव के निवासी थे.

8 जनवरी से लापता थे दोनों युवक
देवली डीएसपी रामसिंह ने बताया कि रमेश और महावीर 8 जनवरी से लापता थे. परिजनों ने उसी दिन दबलाना थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस और परिवार ने कई दिन तक दोनों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया.

जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला
डीएसपी रामसिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहले ट्रैक्टर की मदद से कार निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद जेसीबी से कार को बाहर निकाला गया. कार में दोनों युवकों के शव बरामद हुए.

दम घुटने से हुई मौत
शुरूआती जांच में सामने आया कि दोनों युवक रास्ता भटक गए और कार तालाब में गिर गई. कार के अंदर पानी भर जाने और गेट नहीं खुल पाने के कारण दोनों की दम घुटने से मौत हुई. शव कार की पिछली सीट पर मिले. माना जा रहा है कि दोनों ने एक-दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन परिस्थितियों ने उनकी जान ले ली.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
शवों की बरामदगी के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बताया कि दोनों युवक गांवड़ी गांव के रहने वाले थे और देवली तहसील क्षेत्र में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम के बाद कार से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन गांव तक कभी नहीं पहुंचे. परिजन कई दिनों से उन्हें ढूंढते रहे.

इस हादसे ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि सड़क और जल मार्गों पर सतर्कता कितनी जरूरी है. प्रशासन और स्थानीय लोगों की सतर्कता की कमी अक्सर छोटे हादसों को भी जानलेवा बना देती है.

