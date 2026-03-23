Tonk News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, शादी से लौटते समय दादा-पोते की मौत, 5 घायल

Delhi Mumbai Expressway accident in Tonk: खुशियां मातम में बदल गईं. टोंक जिले के अलीगढ़ क्षेत्र का एक परिवार जब बूंदी से शादी समारोह (भात) निपटाकर घर लौट रहा था, तभी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उनकी कार काल बन गई. सवाई माधोपुर के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे में दादा और उनके 16 वर्षीय पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं.

मिट्टी के ढेर से टकराकर पलटी कार

हादसा रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:00 बजे हुआ. बता दें कि अलीगढ़ के पछाला निवासी धारा सिंह मीणा अपने परिवार के साथ बूंदी के लाखेरी में बुआ के लड़के की शादी में भात लेकर गए थे. लौटते समय एक्सप्रेसवे पर कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पड़े मिट्टी के ढेर से टकराकर पलट गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

दादा-पोते ने मौके पर तोड़ा दम

इस हादसे ने पछाला गांव के एक ही परिवार के दो चिराग बुझा दिए. जिसमें रामफूल मीणा (60 वर्ष) दादा, आकाश (16 वर्ष) पोता की उम्र थी.हादसे के दौरान दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. वहीं, कार चला रहे धारा सिंह मीणा (40) की जान एयरबैग खुलने की वजह से चमत्कारिक रूप से बच गई.

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घायलों का हाल

हादसे में घायल हुए अन्य परिजनों को तुरंत सवाई माधोपुर अस्पताल ले जाया गया.बता दें कि धारा सिंह की पत्नी कमलेश (35) और रिश्तेदार रामफूल (70) की हालत अत्यंत चिंताजनक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है. वहीं धारा सिंह के बच्चे पायल (18), पलक (14) और अजय (11) का इलाज सवाई माधोपुर

अस्पताल में जारी है.

जानकारी के अनुसार अलीगढ़ थाने के ASI बाबू लाल ने बताया कि हालांकि परिवार पछाला (टोंक) का रहने वाला है, लेकिन घटना सवाई माधोपुर जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र में हुई है. इसलिए मामले की पूरी कानूनी कार्रवाई और जांच रवाजना डूंगर पुलिस द्वारा की जा रही है. गांव में इस हादसे की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई है.

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