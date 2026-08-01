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टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

Rajasthan News: टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदलाई में पानी की बोतल को लेकर विवाद सामने आया है. छात्रा के परिजनों और महिला शिक्षिका के बीच हुई कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. परिजनों ने अपमानित करने का आरोप लगाया, जबकि शिक्षिका ने आरोपों को गलत बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 01, 2026, 07:03 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 07:03 PM IST
टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल
Image Credit: टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदलाई में पानी की बोतल को लेकर परिवार और टीचर में हुआ बवाल.

Tonk News: टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदलाई में पानी की बोतल को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. छात्रा के सिर पर चोट लगने की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे परिजनों और महिला शिक्षिका के बीच कहासुनी हो गई. इस दौरान पानी की बोतल को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है. परिजनों ने शिक्षिका पर अपमानित करने का आरोप लगाया है, वहीं शिक्षिका ने इन आरोपों को गलत बताया है.

छात्रा के सिर पर चोट की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे थे परिजन
जानकारी के अनुसार, छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के सिर पर किसी दूसरे कक्षा के छात्र ने मार दी थी, जिससे उसे चोट लग गई. इसी मामले की शिकायत लेकर परिवार के लोग स्कूल पहुंचे थे. परिजनों का कहना है कि स्कूल में मौजूद एक अन्य शिक्षक ने उन्हें पानी पीने के लिए बोतल दी थी, लेकिन वह बोतल महिला शिक्षिका समरीन की थी.

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पानी की बोतल को लेकर हुआ विवाद
परिजनों का आरोप है कि जब शिक्षिका समरीन ने उनके हाथ में पानी की बोतल देखी तो उन्होंने नाराजगी जताई और बोतल वापस ले ली. परिवार का कहना है कि शिक्षिका ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें अपमानित भी किया. परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पानी की बोतल को लेकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि वीडियो में दिख रही घटना और उसमें किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है.

शिक्षिका ने आरोपों को बताया गलत
वहीं, महिला शिक्षिका समरीन ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि जिस बोतल से परिजनों ने पानी पिया था, वह उनकी पहले से इस्तेमाल की हुई निजी बोतल थी. उन्होंने कहा कि किसी को अपमानित करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप सही नहीं हैं.

जांच के बाद ही साफ होगी पूरी स्थिति
फिलहाल इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग बातें सामने आई हैं. एक तरफ जहां छात्रा के परिजन शिक्षिका के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शिक्षिका खुद को निर्दोष बता रही हैं. शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच होने की संभावना है. जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.

बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर उठे सवाल
परिजनों ने कहा कि अगर स्कूल में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, यह चिंता का विषय है. वहीं स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना में किसकी गलती थी. फिलहाल सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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