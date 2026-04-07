टोंक में शिक्षा का ‘जुगाड़ मॉडल’! फेल छात्रों को किया पास, सिस्टम की पोल खुली

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले से शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है. जहां एक सरकारी स्कूल में घटते नामांकन को रोकने के लिए ऐसा “जुगाड़” निकाला गया. जिसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए. आरोप है कि स्कूल के संस्था प्रधान और गांव के रसूखदार लोगों के दबाव में रिजल्ट बदला गया. फेल छात्रों को पास कर दिया. इतना ही नहीं, परीक्षा परिणाम की गोपनीयता तक को ताक पर रख दिया गया.

टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के हिंगोनिया बुजुर्ग स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कक्षा 9 के परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है. आरोप है कि संस्था प्रधान कुंवर सिंह यादव ने, गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर, परीक्षा परिणाम में बदलाव करवा दिया. इस सिस्टम की पोल तब खुली जब गांव के ही एक युवक ने सारा घपला मोबाइल में कैद कर लिया. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर पोस्ट की.

शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक, 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक होना था. लेकिन आरोप है कि संस्था प्रधान के निर्देश पर परिणाम को जानबूझकर लॉक नहीं किया गया. स्कूल के 11 छात्र फेल हो गए, जिन्हें पास करने के लिए पूरी पंचायत बिठाई गई.

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बताया जा रहा है कि परीक्षा प्रभारी मुकेश कुमार मीणा ने इस तरह रिजल्ट बदलने को लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराया और संस्था प्रधान यादव से कहा कि “रिजल्ट तो वही रहेगा, बाकी आप संस्था प्रधान हैं, जैसा आप चाहें.” हालांकि यादव ने कहा कि रिजल्ट तो आपको बदलना ही होगा, चाहे कैसे भी करो. मैं अपनी स्कूल में नामांकन को घटने नहीं दे सकता.

मामला यहीं नहीं रुका, 25 मार्च को मेगा पीटीएम बुलाई गई. इस मेगा पीटीएम में गांव के सरपंच पुत्र के साथ ही जो बच्चे फेल हुए हैं, केवल उनके माता-पिता ही मौजूद थे. मेगा पीटीएम के दौरान गांव वालों के साथ बैठकर ही रिजल्ट तैयार करने का आरोप है. करीब 3 घंटे तक चली बहस और दबाव के बाद जो छात्र फेल थे, उन्हें पास करने की मांग उठी.

बताया जा रहा है कि मेगा पीटीएम के नाम पर बुलाई गई. सरपंच पुत्र के साथ ही गांव के अन्य लोग, जिनके बच्चे फेल हुए, वो स्कूल पहुंचे. उन्होंने टीचर्स पर अपने बेटों को पास करवाने का दबाव बनाया. इस पंचायत में वरिष्ठ व्याख्याता और सह प्रभारी सुगन लता शर्मा ने कहा भी कि “रिजल्ट गोपनीय होता है… इस तरह गांव वालों के साथ बैठकर बनाना गलत है.” लेकिन संस्था प्रभारी कुंवर सिंह यादव ने अनसुना कर दिया.

इधर स्टाफ का कहना है कि, स्कूल में जुटी पंचायत में केवल कुछ खास बच्चों को पास करवाने के लिए दबाव बनाया गया. लेकिन जब विरोध हुआ, तो अंत में सभी फेल छात्रों को ही पास कर दिया गया.

सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिजल्ट लॉक होने से पहले ही गांव में फेल छात्रों की जानकारी कैसे पहुंच गई? आरोप है कि परीक्षा परिणाम पहले ही लीक कर दिया गया और अब फेल छात्रों की ग्रीन शीट भी वायरल हो रही है. स्कूल में फेल 11 छात्रों को पास किया गया. छात्रों की फेल की मार्कशीट भी वायरल हो रही है. वहीं शाला दर्पण में छात्रों को पास कर दिया गया. अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा. फिलहाल, इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और जरूरत है निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की.

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