टोंक में मस्जिद के इमाम पर खौफनाक हमला, पेट्रोल डालकर लगाई आग, पीड़ित जयपुर रेफर

Rajasthan News: टोंक के कलमण्डा गांव में मस्जिद के इमाम आबिद अब्दुल रशीद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास, पीड़ित गंभीर रूप से झुलसा. उसे मालपुरा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
Trending Photos
Tonk News: टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र के कलमण्डा गांव में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां मस्जिद के इमाम पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगा है. घटना में पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तुरंत मालपुरा अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया. जयपुर अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है.
जानकारी के अनुसार, भीलवाड़ा जिले के बिलाड़ा निवासी आबिद अब्दुल रशीद, जो कलमण्डा गांव की मस्जिद में इमाम हैं, बीती रात गांव के हकीम पीनारा से किसी बात को लेकर विवाद में शामिल थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसी विवाद के चलते आज दोपहर हकीम पीनारा के टॉयलेट में जाने पर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई.
घटना के दौरान हकीम पीनारा की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित को झुलसी हालत में बाहर निकाला और तुरंत मालपुरा अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रेफर किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पूरे गांव में हड़कंप मचा गई और लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं.
मालपुरा डीएसपी आशीष प्रजापत ने मीडिया को बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और विवाद की असली वजह का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच, गांव के लोग भी घटना को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस इस मामले में गहनता से सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.
यह हमला न केवल कलमण्डा गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग मस्जिद के इमाम पर हुए हमले को लेकर हैरान और स्तब्ध हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!