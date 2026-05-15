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4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

Rajasthan News: IAS समित शर्मा ने भ्रष्टाचार मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए टोंक उपभोक्ता भंडार के पूर्व GM करूणेश कुमार सोनी को 4.80 करोड़ रुपये गबन, फर्जी दस्तावेज और अनधिकृत भुगतान के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया. 1958 नियम 16 के तहत कार्रवाई हुई. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: May 15, 2026, 06:45 PM|Updated: May 15, 2026, 06:45 PM
4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त
Image Credit: IAS Samit Sharma Terminate Former GM Of Tonk Consumer Store

IAS Samit Sharma Action On Corruption: भ्रष्टाचार पर IAS समित शर्मा का बडा एक्शन लिया है.टोंक उपभोक्ता भंडार के तत्कालीन GM करूणेश कुमार सोनी सहकारी सेवा से बर्खास्त किया गया.4.80 करोड़ रुपये के गबन के मामले में बडा एक्शन हुआ है.फर्जी दस्तावेज तैयार करने,अनधिकृत भुगतान,संस्थान को आर्थिक क्षति पहुंचाने के गंभीर मामले में कार्रवाई हुई है.सिविल सर्विसेज 1958 के नियम 16 के तहत कार्रवाई हुई है.2012-13 से 2015-16 के दौरान टोंक में भारी अनियमितता हुई थी,जिसके बाद बडा एक्शन हुआ है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरों टोलरेंस की नीति के तहत सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने कठोर कार्यवाही करते हुए टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री करूणेश कुमार सोनी को सेवा से बर्खास्त किया है. जांच में करोड़ों रुपये के गबन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अनधिकृत भुगतान और संस्थान को आर्थिक क्षति पहुंचाने जैसे गंभीर मामले प्रमाणित पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है.
2012-13 से 2015-16 के दौरान टोंक जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में वित्तीय लेन-देन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आईं थी. जांच में लगभग 4.80 करोड़ रुपये की अमानत राशि के गबन एवं दुरुपयोग के आरोप प्रमाणित पाए गए. साथ ही, बैंक खातों से नकद राशि के कपटपूर्वक आहरण तथा अनाधिकृत व्यक्तियों को भुगतान कर भण्डार को गंभीर आर्थिक हानि पहुंचाने,भण्डार को शास्ति की हानि पहुंचाने, विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से अमानतें प्राप्त कर भण्डार की लेखा पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं किए जाने,राशि का षड्यंत्र पूर्वक अपहरण कर भण्डार की साख को हानि पहुंचाने,कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने और राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने के आरोप भी प्रमाणित पाये गए. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एंड अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत करूणेश कुमार सोनी का सेवा से निष्कासन किया गया है.
वर्ष 2015 में प्रकरण प्रकाश में आने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. इसके बाद विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई. मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए चारों प्रमुख आरोप प्रमाणित माने गए. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण संस्था को आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ा. विभागीय जांच प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण, बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन और संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई.
सहकारिता विभाग के शासन सचिव, रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सहकारी संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. विभाग द्वारा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं आमजन और किसानों के विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है, इनमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और दोषी अधिकारियों,कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन को और अधिक मजबूत करने के लिए नियमित ऑडिट, निरीक्षण, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है,ताकि सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और आमजन का विश्वास मजबूत हो.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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