टोंक में टीना डाबी की एंट्री! नए कलेक्टर ने संभाला पद

Rajasthan News: टोंक में टीना डाबी ने कलेक्टर का पद संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल की शिकायतें प्राथमिकता देने को कहा. इसी के साथ सरकार की योजनाएं घर-घर पहुंचाने पर जोर दिया. 65 IAS तबादलों में बाड़मेर से ट्रांसफर होकर आईं.
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Tonk News: टोंक जिले को नया कलेक्टर मिल गया है. आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने टोंक कलेक्ट्रेट पहुंचकर औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया. उनके कार्यालय पहुंचते ही वहां का माहौल काफी उत्साहपूर्ण नजर आया और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन शोकरिया और निवाई की उपखंड अधिकारी पूजा मीणा ने टीना डाबी का स्वागत किया. इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं. टीना डाबी ने भी सभी से सहयोग की उम्मीद जताई.
कार्यभार संभालने के बाद टीना डाबी ने साफ कहा कि आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का जल्द समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके और प्रशासन पर भरोसा बना रहे.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के साथ मिलकर काम किया जाएगा. टोंक जिले के विकास को लेकर उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कही और कहा कि सबके सहयोग से जिले को बेहतर बनाया जाएगा.
दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसी सूची में टीना डाबी का नाम भी शामिल था. उन्हें बाड़मेर से ट्रांसफर कर टोंक जिले का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं उनके पति प्रदीप गवांडे फिलहाल जालौर में जिला कलेक्टर के पद पर तैनात हैं.
इस ट्रांसफर के बाद दोनों पति-पत्नी के बीच करीब 426 किलोमीटर की दूरी हो गई है. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा देखने को मिली. लोग उनके निजी जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हालांकि दोनों अधिकारी अपने काम के लिए जाने जाते हैं.
बाड़मेर में अपने कार्यकाल के दौरान टीना डाबी ने कई अहम पहल की थीं. खासकर “नवो बाड़मेर” जैसे अभियान के जरिए उन्होंने साफ-सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई. वे अक्सर खुद मैदान में उतरकर काम की निगरानी करती थीं, जिससे उनकी अलग पहचान बनी.
अब टोंक जिले में उनसे भी ऐसी ही उम्मीदें की जा रही हैं. बाड़मेर के लोग उनके तबादले से भावुक नजर आए और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं. लोगों का मानना है कि जैसे उन्होंने बाड़मेर में काम किया, वैसे ही टोंक में भी वे विकास की नई मिसाल पेश करेंगी.
इस बीच राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव पद पर भी बदलाव हुआ है, जहां डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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