नदी का बहाव बदल मशीनों से निकाल रहे बजरी! टोंक में नदी से बजरी खनन पर बड़ा सवाल

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के टोडा में संचालित बजरी लीज में से गलत तरीके से बजरी निकाले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं. दूनी और देवली तहसील में नदी के बहाव क्षेत्र को मोड़ने, नदी के बहाव क्षेत्र से बजरी निकालने की बात सामने आई है. वहीं खान विभाग इसकी सूचना के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए है.

टोंक के दूनी और देवली में नदी की प्राकृतिक धारा मोड़ने की बात सामने आई है. दरअसल खान विभाग से अधिकृत लीज टोंक के टोडा तहसील में स्थित है. इस बजरी लीज के लीजधारकों ने देवली और दूनी क्षेत्र में बजरी निकाले जाने के स्टॉक बना लिए हैं. ये बजरी स्टॉक कृषि भमि में बनाए गए हैं और यहां वजन मापने के कांटे भी लगाए गए हैं. नियमानुसार इसके लिए भूमि कन्वर्जन करवाना चाहिए. हालांकि खान विभाग के अधिकारियों की मानें तो ये स्टॉक टैम्पररी परमिट के तहत संचालित किए जा रहे हैं.

वहीं दूसरी तरफ देवली और दूनी में बजरी निकालने के लिए लीजधारक ने प्राकृतिक नदी का स्वरूप बिगाड़ने का कार्य किया है. स्थानीय लोगों के अनुसार बजरी ठेकेदार द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र में बड़े सीमेंट पाइप डालकर जलधारा को मोड़ दिया गया है, ताकि पानी के बीच से अवैध रूप से बजरी निकाली जा सके. हालांकि लीजधारकों को खान विभाग द्वारा बजरी निकालने की स्वीकृति दिए जाते समय बहाव क्षेत्र से बजरी निकालने की अनुमति नहीं दी जाती. लेकिन इसके बावजूद यहां एलएनटी मशीनों के जरिए नदी के बहाव क्षेत्र में से बजरी निकाली जा रही है. बहाव क्षेत्र से बजरी निकालने और धारा मोड़ने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने भी विरोध किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टोंक में बजरी लीज में गलत क्या हुआ ?

- पाइप लगाकर नदी का बहाव क्षेत्र मोड़ दिया गया, इसका ग्रामीणों ने किया विरोध

- बहाव क्षेत्र के बीच से ही मशीनों के जरिए बजरी निकाली जा रही

- ग्रामीणों का आरोप, बजरी निकालने के लिए 20 फुट तक गड्ढे किए गए

- यह लीज बजरी की पुरानी लीजों में से एक, इसलिए क्षेत्र लम्बा-चौड़ा है

- क्षेत्र पूरी तरह चिन्हित नहीं किए जाने से अवैध खनन की है आशंका

- चांडक एसोसिएट्स की इस लीज में कई अन्य गड़बड़ियों के लगाए गए आरोप

बहाव क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां सड़क भी बना दी गई है. बहाव क्षेत्र मोड़ने और बजरी निकालने का यह खेल दूनी तहसील के बंथली और देवली तहसील के संथली दोनों जगहों पर जारी है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस सम्बंध में प्रशासनिक अधिकारियों और खनिज विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी है. इस सम्बंध में जब जी मीडिया ने टोंक के सहायक खनि अभियंता सोहनलाल सुथार से बात की तो उन्होंने कहा कि बहाव क्षेत्र से बजरी निकालने की उनके पास सूचना नहीं है. यदि ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि बहाव क्षेत्र मोड़ने की जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया. देखना होगा कि एक तरफ जब राज्य सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए अभियान चला रही है, तो टोंक में नदी संरक्षण से हो रहे इस खिलवाड़ पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-