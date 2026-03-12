Zee Rajasthan
Tonk Illegal Mining Action: पुलिस-DST की बड़ी कार्रवाई, 12 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Rajasthan News: टोंक पुलिस और DST ने ड्रोन की मदद से कच्चा बंधा क्षेत्र में छापा मारकर 12 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और 3 माफियाओं को पकड़ा है. देशवाली मोहल्ले में हुई पत्थरबाजी के बाद यह पुलिस का सबसे बड़ा कड़ा एक्शन माना जा रहा है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 12, 2026, 01:55 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 01:55 PM IST

Tonk Illegal Mining Action: पुलिस-DST की बड़ी कार्रवाई, 12 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Tonk Illegal Mining: टोंक जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस और DST (जिला विशेष टीम) ने एक संयुक्त महाभियान चलाकर अवैध पत्थर खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी है. कच्चा बंधा क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई को शहर के देशवाली मोहल्ले में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है.

ड्रोन से रेकी और चक्रव्यूह वाली घेराबंदी
गुरुवार सुबह पुलिस ने किसी फिल्मी सीन की तरह पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया. बता दें कि माफिया पहाड़ियों के बीच छिप न सकें, इसके लिए पुलिस ने आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक की. वहीं पुलिस ने मौके से करीब एक दर्जन (12) ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं, जो अवैध पत्थरों से भरी हुई थीं. तीन खनन माफियाओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि रेकी के लिए इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं.

विस्फोटकों का खतरनाक खेल
खनन माफिया पहाड़ियों को तोड़ने के लिए खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है. माफिया विस्फोट की क्षमता बढ़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और जिलेटिन स्टिक (डायनामाइट जैसा) का उपयोग कर रहे हैं. बहीर और रीको क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियां अब गहरे गड्ढों में बदल चुकी हैं, जो पर्यावरण के लिए भविष्य में बड़ी तबाही का संकेत हैं.

पत्थरबाजी की घटना के बाद बुलडोजर और पुलिस एक्शन
टोंक के देशवाली और वाल्मीकि मोहल्ले में हुई पत्थरबाजी के बाद स्थानीय प्रशासन और भाजपा नेताओं ने अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की थी. पुलिस का मानना है कि इन अवैध खानों से ही पत्थरबाजों को 'सप्लाई' मिलती है. डीएसपी मृतुन्जय मिश्रा ने साफ किया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है, अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है.

अधिकारियों ने क्या कहा?
'अवैध खनन के खिलाफ यह अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई है. हमने पूरे इलाके की घेराबंदी कर माफियाओं को रंगे हाथों पकड़ा है.' -मृतुन्जय मिश्रा, डीएसपी टोंक

'वन क्षेत्र और पहाड़ियों को बचाने के लिए विभाग अब पुलिस के साथ मिलकर सख्त कदम उठा रहा है.' -अनुराग महर्षि, ACF वन विभाग

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

