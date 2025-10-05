Zee Rajasthan
टोंक में माली-मीनाजी जातियों में बजरी को लेकर भिड़ंत, मंदिर के सामने हाई वोल्टेज झगड़ा

Rajasthan News: टोंक के मोलाईपुरा गांव में माली और मीणा जातियों के बीच अवैध बजरी खनन, छेड़छाड़ और पुरानी रंजिश को लेकर तनाव पैदा हुआ. बीती रात बाइक जलाई गई थी. पुलिस समय पर पहुंची और शांति बहाल की.

Published: Oct 05, 2025, 03:00 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 03:00 PM IST

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के सदर पुलिस थाना क्षेत्र मोलाईपुरा गांव में रविवार की सुबह पुरानी रंजिश ओर महिलाओ से छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर दो गुटों में परस्पर दर्ज मुकदमों के साथ ही बीती रात छेड़छाड़ मारपीट और मोटर साइकिल जलाने की घटना के बाद रविवार की सुबह गांव में मंदिर के सामने बजरी भरने जाते समय माली समाज की ऊंट गाड़ियों को रोकने के बाद गांव में तनाव के हालात बन गए.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
जिसकी सूचना पर पंहुची सदर थाना पुलिस ने गांव में जाब्ता तैनात किया है और कहा है कि पिछले 6 महीने से पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षो की तरफ से अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं. बीती रात भी बाइक जलाई गई है. जांच जारी है. वहीं मौके पर जाब्ता तैनात किया गया है.

दो जातियां हुईं आमने-सामने
टोंक के मोलाईपुरा गांव में माली ओर मीणा जाती के लोगों के बीच अवैध रूप से बजरी खनन ओर पीली मिट्टी के खनन ओर परिवहन के चलते पिछले 6 महीने से चले आ रही पुरानी रंजिश ओर दर्ज मुकदमों के चलते शनिवार की रात एक बार फिर से छेड़छाड़ और मारपीट की वारदात के साथ ही मोटरसाइकिल को आग के हवाले किये जाने के बाद रविवार की सुबह एक बार फिर से बजरी भरने जाती ऊंट गाड़ियों को रोकने से रास्ते को लेकर मीणा जाती और माली जाती के लोगो के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों के लोग गांव के मंदिर के बाहर एकत्र हो गए. जिसकी सूचना सदर थाना पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची ओर दोनों पक्षों की समझाइश की और मौके पर शांति बहाल की इससे पहले शनिवार की रात एक मोटरसाइकिल को इसी गांव में किसी ने आग के हवाले कर दिया था. जिसको लेकर लोगों में गहरा रोष देखने को मिला मोलाईपुरा गांव में अवैध बजरी खनन को लेकर विवाद कई बार देखने को मिलता रहा है. यही कारण रहा कि एक बार फिर गांव में समय रहते पुलिस के पंहुचने से जातीय संघर्ष टल गया .

