मिड-डे-मील पर बड़ा झटका! टोंक में स्कूलों में गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रुकी

Tonk News: अमेरिका-ईजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब राजस्थान के स्कूलों में चल रहे मिड डे मील प्रोग्राम पर भी दिखाई देने लगा है. टोंक जिले में स्थित भारत गैस एजेंसी के संचालक दिनेश बुंदेल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि कंपनी के मौखिक आदेश के अनुसार स्कूलों में पोषाहार बनाने के लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है. इसका मतलब है कि मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस अभी उपलब्ध नहीं है.

प्रारंभिक शिक्षा के कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कल ही उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें एक गैस एजेंसी संचालक ने स्कूलों में मिड डे मील के लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करने की सूचना दी थी. उन्होंने कहा कि इसका जवाब तैयार कर आज कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद कलेक्टर इस पर आगे की व्यवस्था करेंगे. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि स्कूलों में गैस सिलेंडर की व्यवस्था डी एस ओ की जिम्मेदारी होती है और फिलहाल ज्यादा असर स्कूलों की पोषण सेवाओं पर नहीं पड़ा है.

दिनेश बुंदेल ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) से उन्हें मौखिक निर्देश मिले थे कि आगामी हालात को देखते हुए मिड डे मील के लिए दिए जाने वाले गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाए. इसके पालन में उन्होंने मंगवार को कलेक्टर को पत्र भेजकर स्कूलों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी. उन्होंने यह भी बताया कि इसकी एक प्रति डी एस ओ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम लवेश, नसीराबाद (अजमेर) को भी भेजी गई है.

इस कदम के पीछे कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में अस्थिरता बताई जा रही है. अमेरिका-ईजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. ऐसे में कंपनियों ने स्कूलों और अन्य गैर-जरूरी उपभोक्ताओं के लिए गैस वितरण फिलहाल रोक दिया है.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस समय स्थिति गंभीर नहीं है और स्कूलों में मिड डे मील सेवाओं पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार स्थिति को देखते हुए जल्द समाधान निकाला जाएगा और बच्चों को पोषाहार नियमित रूप से मिल सकेगा.

इस पूरी प्रक्रिया में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के भोजन में कोई रुकावट न आए. वहीं, स्कूल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और गैस उपलब्धता के विकल्पों की तलाश कर रहा है.

जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति को गंभीरता से देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल केवल एक एजेंसी से सप्लाई रोकने का आदेश आया है, इसलिए अन्य एजेंसियों के माध्यम से पोषाहार तैयार किया जा सकता है. इस तरह बच्चों के भोजन की व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता बनी हुई है.

