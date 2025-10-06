Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ठहाकों और तालियों से गूंजा निवाई का दशहरा महोत्सव!इन दिग्गजों ने देर रात तक बांधा समां

Rajasthan News: निवाई के दशहरा महोत्सव में एक विशाल कवि सम्मेलन आयोजित हुआ. दिनेश देसी घी और हरीश हिंदुस्तानी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने हास्य, श्रृंगार और ओज रस की प्रस्तुति दी. इस सफल आयोजन में श्रोताओं ने कविताओं का देर रात तक आनंद लिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 06, 2025, 03:18 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 03:18 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट

ठहाकों और तालियों से गूंजा निवाई का दशहरा महोत्सव!इन दिग्गजों ने देर रात तक बांधा समां

Tonk News: नगर पालिका मंडल, निवाई द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशाल दशहरा महोत्सव के अंतर्गत देर रात तक एक भव्य विराट कवि सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया. इस साहित्यिक संध्या में देश-विदेश के प्रसिद्ध हास्य, श्रृंगार और ओज रस के कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को देर रात तक मंत्रमुग्ध रखा.

दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई. जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, विधायक रामसहाय वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, और शहर मंडल अध्यक्ष नितिन छाबड़ा सहित अन्य अतिथियों ने विधिवत रूप से सम्मेलन का शुभारंभ किया. कार्यक्रम संयोजिका, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री दीपा सैनी ने सरस्वती वंदना के साथ काव्यपाठ की शुरुआत की.

कवियों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां
सम्मेलन में विभिन्न रसों के कवियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्रृंगार रस के कवि कन्हैया शर्मा ने प्रेम की मधुरता को दर्शाया.

हास्य-व्यंग्य के धुरंधर, अंतर्राष्ट्रीय कवि हरीश हिंदुस्तानी (नवलगढ़) ने अपनी पंक्तियों से निवाई में खूब मुस्कान बिखेरी. व्यंगकार पवन आगरी ने बैंक लोन और गरीब-अमीर के कानून पर तीखा तंज कसा. अरुण जेमिनी ने दर्द को भूलने और डॉ. सरदार मनजीत सिंह ने अंदरूनी डर पर हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किए.

ओज रस के कवि महेश डांगरा और अमित शर्मा ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और जोश भरा. अमित शर्मा की पंक्तियां "चप्पा चप्पा इस भारत का वंदे मातरम् बोलेगा" पर श्रोताओं ने खड़े होकर तालियां बजाईं.

अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री गौरी मिश्रा (नैनीताल) और दीपा सैनी ने अपने गीतों और संदेशपरक कविताओं से लोगों को प्रभावित किया.

दिनेश देसी घी रहे मुख्य आकर्षण
मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि दिनेश देसी घी श्रोताओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रहे. उन्होंने मां, महात्मा और परमात्मा की महिमा बताते हुए विशेष प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कहा कि "इन तीनों में मां सबसे प्यारी है." दिनेश देसी घी की हास्य कविताओं पर श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाए और उनकी प्रस्तुति की खूब तारीफ की.

इस सफल आयोजन ने दशहरा महोत्सव के सांस्कृतिक पक्ष को और भी यादगार बना दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk news हर पल की जानकारी.राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news