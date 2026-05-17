Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /फेल को किया पास, फिर जांच में हुए फेल! टोंक के स्कूल में बड़ा ‘रिजल्ट घोटाला’ उजागर, शिक्षा सिस्टम पर सवाल

फेल को किया पास, फिर जांच में हुए फेल! टोंक के स्कूल में बड़ा ‘रिजल्ट घोटाला’ उजागर, शिक्षा सिस्टम पर सवाल

Rajasthan News: टोंक के निवाई क्षेत्र के हिंगोनिया बुजुर्ग स्कूल में परीक्षा परिणाम बदलने का बड़ा मामला सामने आया. पहले फेल छात्रों को पास किया गया, जांच में मामला सही पाए जाने पर उन्हें फिर फेल कर दिया गया. गोपनीयता भंग के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 17, 2026, 05:58 PM|Updated: May 17, 2026, 05:58 PM
फेल को किया पास, फिर जांच में हुए फेल! टोंक के स्कूल में बड़ा ‘रिजल्ट घोटाला’ उजागर, शिक्षा सिस्टम पर सवाल
Image Credit: Tonk School Result Fraud Exposed

Tonk News: टोंक जिले का एज्युकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है. जिले के एक सरकारी स्कूल में पहले परीक्षा में फेल हुए बच्चों को पास कर दिया गया. जब मामला खुला तो जांच बिठाई गई और अब पास किए गए बच्चों को वापस फेल कर दिया . टोंक जिले में निवाई ब्लॉक के हिंगोनिया बुजुर्ग गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का पूरा मामला है. सबसे आश्चर्य की बात है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले दोषियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इससे एज्युकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं?

टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया बुजुर्ग में सरकार का परीक्षा सिस्टम फेल हो गया. स्कूल प्रिंसीपल कुंवर सिंह यादव ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर परीक्षा परिणाम को ही बदल दिया था. शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक होना था, लेकिन आरोप है कि संस्था प्रधान के निर्देश पर परिणाम को जानबूझकर लॉक नहीं किया गया. स्कूल के 11 छात्र फेल हो गए, जिन्हें पास करने के लिए पूरी पंचायत बिठाई गई. गांव वालों के दबाव के बाद सभी छात्रों को पास कर दिया गया. सारा मामला मोबाइल में कैद होने के बाद सबके सामने आया तो शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल ही खुल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद टोंक जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने कमेटी बनाकर जांच के लिए भेजा. टीम में सीबीईओ पीपलू कृष्णा चौधरी, सीबीईओ निवाई मंजू मीणा, सीबीईओ डाइट टोंक हिमांशु सौगानी तथा एसीबीईओ निवाई मीना भदौरिया शामिल थे. टीम ने गांव वालों,स्टाफ के बयान और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा गोपनीयता भंगा का मामला माना. इसमें संस्थान प्रधान कुंवर सिंह यादव सहित कुछ अन्य को दोषी मानते हुए रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी. जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके नियंत्रण में जितनी कार्रवाई थी वो कर दी, रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेज दी, वहां से ही एक्शन होगा. यह बात दूसरी है कि इसके बाद भी निदेशालय में रिपोर्ट पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिससे सवाल उठ रहे हैं.

इधर मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन परीक्षा परिणाम को दुरूस्त कर दिया. अर्थात परीक्षा में पास किए गए सभी दस छात्रों को वापस फेल कर 15 मई को ही नए सिरे से परिणाम जारी कर दिया गया है. इस परिणाम के जारी होने से यह तो तय हो गया कि परीक्षा की गोपनीयता भंग कर फेल छात्रों को पास कर दिया गया था. दोबारा रिज़ल्ट तैयार करते समय फेल हुए 11 छात्रों की सभी विषयों की कॉपियां क्यों नहीं जांची गई. यह भी चर्चा है कि रिजल्ट घोटाले में कक्षा अध्यापक और अन्य अध्यापकों की भूमिका क्या रही? उन पर कोई कार्यवाही क्यों नही की गई, जबकि परीक्षा परिणाम पर उनके भी हस्ताक्षर है.

जांच प्रभावित करने का आरोप
इधर मामले को लेकर स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और गांव वालों के साथ ही लोगों में चर्चा है कि जब गोपनीयता भंग हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? रिपोर्ट के बाद भी संस्था प्रधान वहीं कार्यरत हैं तो क्या वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं? इधर CDEO सुबे सिंह यादव पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है. बताया जा रहा है कि सीडीईओ सुबे सिंह यादव गांव पहुंचे और ग्रामीणों से प्रिंसीपल के पक्ष में रहने का दबाव बनाया. सवाल यह भी है कि सुबे सिंह का इससे मामले से सीधा ताल्लुक नहीं है तो वो गांव क्यों पहुंचे, कहीं वो जांच प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं. फिलहाल, इस मामले ने पूरे एज्युकेशन सिस्टम पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारी अब निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई कर पाएंगे?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
tonk news
jaipur news
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news