/फेल को किया पास, फिर जांच में हुए फेल! टोंक के स्कूल में बड़ा ‘रिजल्ट घोटाला’ उजागर, शिक्षा सिस्टम पर सवाल

Tonk News: टोंक जिले का एज्युकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है. जिले के एक सरकारी स्कूल में पहले परीक्षा में फेल हुए बच्चों को पास कर दिया गया. जब मामला खुला तो जांच बिठाई गई और अब पास किए गए बच्चों को वापस फेल कर दिया . टोंक जिले में निवाई ब्लॉक के हिंगोनिया बुजुर्ग गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का पूरा मामला है. सबसे आश्चर्य की बात है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले दोषियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इससे एज्युकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं?

टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया बुजुर्ग में सरकार का परीक्षा सिस्टम फेल हो गया. स्कूल प्रिंसीपल कुंवर सिंह यादव ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर परीक्षा परिणाम को ही बदल दिया था. शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक होना था, लेकिन आरोप है कि संस्था प्रधान के निर्देश पर परिणाम को जानबूझकर लॉक नहीं किया गया. स्कूल के 11 छात्र फेल हो गए, जिन्हें पास करने के लिए पूरी पंचायत बिठाई गई. गांव वालों के दबाव के बाद सभी छात्रों को पास कर दिया गया. सारा मामला मोबाइल में कैद होने के बाद सबके सामने आया तो शिक्षा विभाग के सिस्टम की पोल ही खुल गई.

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इसके बाद टोंक जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने कमेटी बनाकर जांच के लिए भेजा. टीम में सीबीईओ पीपलू कृष्णा चौधरी, सीबीईओ निवाई मंजू मीणा, सीबीईओ डाइट टोंक हिमांशु सौगानी तथा एसीबीईओ निवाई मीना भदौरिया शामिल थे. टीम ने गांव वालों,स्टाफ के बयान और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा गोपनीयता भंगा का मामला माना. इसमें संस्थान प्रधान कुंवर सिंह यादव सहित कुछ अन्य को दोषी मानते हुए रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी. जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके नियंत्रण में जितनी कार्रवाई थी वो कर दी, रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेज दी, वहां से ही एक्शन होगा. यह बात दूसरी है कि इसके बाद भी निदेशालय में रिपोर्ट पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिससे सवाल उठ रहे हैं.

इधर मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन परीक्षा परिणाम को दुरूस्त कर दिया. अर्थात परीक्षा में पास किए गए सभी दस छात्रों को वापस फेल कर 15 मई को ही नए सिरे से परिणाम जारी कर दिया गया है. इस परिणाम के जारी होने से यह तो तय हो गया कि परीक्षा की गोपनीयता भंग कर फेल छात्रों को पास कर दिया गया था. दोबारा रिज़ल्ट तैयार करते समय फेल हुए 11 छात्रों की सभी विषयों की कॉपियां क्यों नहीं जांची गई. यह भी चर्चा है कि रिजल्ट घोटाले में कक्षा अध्यापक और अन्य अध्यापकों की भूमिका क्या रही? उन पर कोई कार्यवाही क्यों नही की गई, जबकि परीक्षा परिणाम पर उनके भी हस्ताक्षर है.

जांच प्रभावित करने का आरोप

इधर मामले को लेकर स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और गांव वालों के साथ ही लोगों में चर्चा है कि जब गोपनीयता भंग हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? रिपोर्ट के बाद भी संस्था प्रधान वहीं कार्यरत हैं तो क्या वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं? इधर CDEO सुबे सिंह यादव पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है. बताया जा रहा है कि सीडीईओ सुबे सिंह यादव गांव पहुंचे और ग्रामीणों से प्रिंसीपल के पक्ष में रहने का दबाव बनाया. सवाल यह भी है कि सुबे सिंह का इससे मामले से सीधा ताल्लुक नहीं है तो वो गांव क्यों पहुंचे, कहीं वो जांच प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं. फिलहाल, इस मामले ने पूरे एज्युकेशन सिस्टम पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारी अब निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई कर पाएंगे?