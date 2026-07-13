/नरेश मीणा को बड़ा झटका! समरावता मामले में जमानत रद्द, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Tonk News: टोंक के चर्चित समरावता प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है. टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन को आधार मानते हुए सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने नरेश मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है. अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी. यह मामला नगरफोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 166/2024 से जुड़ा हुआ है. इस मामले में नगरफोर्ट थाना पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) के माध्यम से जमानत निरस्त करने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी, जिसे सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया गया.

जमानत रद्द करने की मांग पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

जानकारी के अनुसार नगरफोर्ट थाना पुलिस का कहना था कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया. इसी आधार पर एससी/एसटी कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने का आवेदन पेश किया गया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए नरेश मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया.

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पिछले साल हाईकोर्ट से मिली थी राहत

नरेश मीणा को इस मामले में 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद 14 जुलाई 2025 को उन्हें टोंक जेल से रिहा कर दिया गया था. हालांकि अब जमानत रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी और उन्हें दोबारा न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा.

समरावता प्रकरण आखिर है क्या?

टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में बड़ा विवाद सामने आया था. मतदान के दौरान नरेश मीणा ने तत्कालीन उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अमित चौधरी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था. घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगरफोर्ट थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. इसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

प्रदेशभर में सुर्खियों में रहा था मामला

समरावता प्रकरण ने उस समय प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में भी हलचल मचा दी थी. सरकारी अधिकारी के साथ हुई इस घटना की कई कर्मचारी संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी निंदा की थी. वहीं इस मामले को लेकर लगातार अदालत में सुनवाई चलती रही. बाद में हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब जमानत की शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने राहत वापस ले ली है.

अब गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस

एससी/एसटी कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कोर्ट की ओर से जारी वारंट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा. फिलहाल इस मामले पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि समरावता प्रकरण पहले से ही प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है और अब जमानत रद्द होने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.