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8 साल का इंतजार... फिर भी नहीं मिली नौकरी! टोंक के चयनित अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये कैसा खिलवाड़?

Rajasthan News: टोंक में सिविल डिफेंस भर्ती के चयनित अभ्यर्थी 8 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद जॉइनिंग नहीं मिली. कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी समाधान नहीं निकला. अभ्यर्थियों ने धरना देकर जल्द नियुक्ति की मांग उठाई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 01, 2026, 04:46 PM|Updated: Jul 01, 2026, 04:46 PM
8 साल का इंतजार... फिर भी नहीं मिली नौकरी! टोंक के चयनित अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये कैसा खिलवाड़?
Image Credit: टोंक में सिविल डिफेंस भर्ती के चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग करते हुएSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: टोंक में सिविल डिफेंस भर्ती के चयनित अभ्यर्थी पिछले 8 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. करीब 7 माह पहले भर्ती प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं. अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक नियुक्ति नहीं दी गई. जिससे सिविल डिफेंस जवानों के साथ अन्याय हो रहा है.

जिले में 200 से ज्यादा बांध, फिर भी नियुक्ति नहीं
टोंक जिले में 200 से अधिक छोटे-बड़े बांध हैं. वहीं बीसलपुर, गलवा और ईसरदा जैसे बड़े बांध भी मौजूद हैं. मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सिविल डिफेंस के जवानों की विशेष आवश्यकता पड़ती है. स्थानीय स्तर पर नियुक्ति नहीं होने के कारण अन्य जिलों से जवान बुलाने पड़ते हैं. अगर स्थानीय स्तर पर चयनित सिविल डिफेंस जवानों को नियुक्ति मिल जाए तो अन्य जिलों से सिविल डिफेंस के जवानों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही स्थानीय चयनित सिविल डिफेंस जवानों को रोजगार भी मिल सकेगा.

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कलेक्टर के आश्वाशन बाद भी नहीं मिला न्याय
चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से भी मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने भी 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था. लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया. गुरुवार को अभ्यर्थियों ने करीब दो घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद उन्हें 7 दिन का आश्वासन दिया गया.

भर्ती होने के बाद भी नियुक्ति में देरी क्यों?
अब बड़ा सवाल यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो नियुक्ति देने में आखिर देरी क्यों हो रही है. गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य जिलों में सिविल डिफेंस भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, ऐसे में इस भर्ती के माध्यम से करीब 1,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है. टोंक जैसे जिले मे जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. चयनित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय और नियुक्ति मिलने की उम्मीद है. अब देखना होगा कि कब चयनित सिविल डिफेंस के जवानों को नियुक्ति मिलती है या फिर से आश्वासन ये बात देखने वाली होगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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