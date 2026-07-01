/8 साल का इंतजार... फिर भी नहीं मिली नौकरी! टोंक के चयनित अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये कैसा खिलवाड़?

Tonk News: टोंक में सिविल डिफेंस भर्ती के चयनित अभ्यर्थी पिछले 8 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. करीब 7 माह पहले भर्ती प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं. अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक नियुक्ति नहीं दी गई. जिससे सिविल डिफेंस जवानों के साथ अन्याय हो रहा है.

जिले में 200 से ज्यादा बांध, फिर भी नियुक्ति नहीं

टोंक जिले में 200 से अधिक छोटे-बड़े बांध हैं. वहीं बीसलपुर, गलवा और ईसरदा जैसे बड़े बांध भी मौजूद हैं. मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सिविल डिफेंस के जवानों की विशेष आवश्यकता पड़ती है. स्थानीय स्तर पर नियुक्ति नहीं होने के कारण अन्य जिलों से जवान बुलाने पड़ते हैं. अगर स्थानीय स्तर पर चयनित सिविल डिफेंस जवानों को नियुक्ति मिल जाए तो अन्य जिलों से सिविल डिफेंस के जवानों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही स्थानीय चयनित सिविल डिफेंस जवानों को रोजगार भी मिल सकेगा.

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कलेक्टर के आश्वाशन बाद भी नहीं मिला न्याय

चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से भी मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने भी 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था. लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया. गुरुवार को अभ्यर्थियों ने करीब दो घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद उन्हें 7 दिन का आश्वासन दिया गया.

भर्ती होने के बाद भी नियुक्ति में देरी क्यों?

अब बड़ा सवाल यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो नियुक्ति देने में आखिर देरी क्यों हो रही है. गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य जिलों में सिविल डिफेंस भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, ऐसे में इस भर्ती के माध्यम से करीब 1,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है. टोंक जैसे जिले मे जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. चयनित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय और नियुक्ति मिलने की उम्मीद है. अब देखना होगा कि कब चयनित सिविल डिफेंस के जवानों को नियुक्ति मिलती है या फिर से आश्वासन ये बात देखने वाली होगी.