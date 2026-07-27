/EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

Tonk News: टोंक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर सोमवार को EWS जन जागृति मंच की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के संयोजक और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने किया. गोष्ठी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर EWS आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सरकार से पात्रता नियमों में बदलाव की मांग की.

प्रेसवार्ता में उठाई राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग

विचार गोष्ठी से पहले टोंक के सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता आयोजित की गई. इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का सही लाभ तभी मिल सकेगा, जब पात्रता के नियम व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाए जाएंगे. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि EWS आरक्षण के लिए राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके.

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25 से ज्यादा जिलों में चला जनजागरण अभियान

धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि इस मांग को लेकर वे लगातार प्रदेशभर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान के 25 से अधिक जिलों का दौरा किया जा चुका है, जहां लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई और जनसमर्थन जुटाया गया. उनके अनुसार बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि EWS आरक्षण की वर्तमान पात्रता शर्तों में बदलाव किया जाए, ताकि अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके.

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन

राठौड़ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जयपुर में एक बड़ा जनसमागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाई जाएगी.

गोष्ठी में पात्रता शर्तों पर हुई विस्तृत चर्चा

कार्यक्रम के दौरान EWS आरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा पात्रता नियमों की वजह से कई जरूरतमंद परिवार आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए समय की जरूरत है कि सरकार इन नियमों की समीक्षा करे और उनमें आवश्यक संशोधन करे.

सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील

गोष्ठी के अंत में मंच के पदाधिकारियों और मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि EWS आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा और आरक्षण व्यवस्था अपने उद्देश्य के अनुरूप ज्यादा प्रभावी बन सकेगी.