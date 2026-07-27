Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

Rajasthan News: टोंक में EWS जन जागृति मंच की विचार गोष्ठी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव की मांग उठी. धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र से राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करने की अपील की और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Jul 27, 2026, 06:33 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 06:33 PM IST
EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल
Image Credit: टोंक में EWS आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव के लिए विचार गोष्ठी आयोजन हुआ.

Tonk News: टोंक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर सोमवार को EWS जन जागृति मंच की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के संयोजक और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने किया. गोष्ठी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर EWS आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सरकार से पात्रता नियमों में बदलाव की मांग की.

प्रेसवार्ता में उठाई राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग
विचार गोष्ठी से पहले टोंक के सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता आयोजित की गई. इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का सही लाभ तभी मिल सकेगा, जब पात्रता के नियम व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाए जाएंगे. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि EWS आरक्षण के लिए राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके.

Add Zee News as a Preferred Source

25 से ज्यादा जिलों में चला जनजागरण अभियान
धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि इस मांग को लेकर वे लगातार प्रदेशभर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान के 25 से अधिक जिलों का दौरा किया जा चुका है, जहां लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई और जनसमर्थन जुटाया गया. उनके अनुसार बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि EWS आरक्षण की वर्तमान पात्रता शर्तों में बदलाव किया जाए, ताकि अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके.

मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन
राठौड़ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जयपुर में एक बड़ा जनसमागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाई जाएगी.

गोष्ठी में पात्रता शर्तों पर हुई विस्तृत चर्चा
कार्यक्रम के दौरान EWS आरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा पात्रता नियमों की वजह से कई जरूरतमंद परिवार आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इसलिए समय की जरूरत है कि सरकार इन नियमों की समीक्षा करे और उनमें आवश्यक संशोधन करे.

सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील
गोष्ठी के अंत में मंच के पदाधिकारियों और मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि EWS आरक्षण की पात्रता शर्तों में बदलाव को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा और आरक्षण व्यवस्था अपने उद्देश्य के अनुरूप ज्यादा प्रभावी बन सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार

टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा

Tonk: बूंदी के पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

राजस्थान के परिवहन निरीक्षक 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर, ऑल इंडिया फैडरेशन का समर्थन

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में भारी बारिश से गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क, हमेशा हादसे का खतरा

मानसून फीका, गर्मियों जैसी डिमांड, 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई

सीकर में अवैध बसों पर बवाल, रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 3000 KM बस चलाना अनिवार्य, ऑफिस ड्यूटी पर सख्ती, जानें हाईकोर्ट का आदेश

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

लोहारकी गांव में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

Kotputli-Behror News: शाहजहांपुर टोल पर 30 लाख की अवैध शराब जब्त, गुजरात जा रही थी खेप

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

NEET लीक तर्ज पर , राजस्थान में शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ (एककृत) का सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को खुला पत्र

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

झुंझुनूं में हाईटेंशन लाइन पर बवाल! किसानों ने शुरू किया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी

यूजीसी नियमों के विरोध में सीकर पहुंची करणी सेना की जनजागरण यात्रा, निकाला मशाल जुलूस

बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

TAGS:
Tonk News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल
Tonk News
2
Gold Silver Price
3
Jaipur News
4
rajasthan crime
5
Rajasthan Weather Update