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टोंक में खाद की कालाबाजारी पर बवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा की उग्र आंदोलन की चेतावनी, बोले-'1300 का बैग 2500 में ब्लैक'

Rajasthan News: टोंक जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने देवली-उनियारा में खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त खाद न मिलने पर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

Edited byArti PatelReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 19, 2026, 09:50 AM|Updated: Jun 19, 2026, 09:50 AM
टोंक में खाद की कालाबाजारी पर बवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा की उग्र आंदोलन की चेतावनी, बोले-'1300 का बैग 2500 में ब्लैक'
Image Credit: Rajasthan News

Devli-Uniyara Fertilizer Crisis: आगामी बुवाई सीजन से पहले टोंक जिले के देवली-उनियारा क्षेत्र में खाद की किल्लत और उसकी कालाबाजारी को लेकर राजनीति और किसान संगठनों के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं. टोंक जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने खाद की कमी को लेकर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़े और उग्र आंदोलन की खुली चेतावनी दे डाली है.

किसानों को धक्के खाने पर मजबूर न करे प्रशासन
एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान टोंक जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने कहा कि किसान पहले से ही कर्ज, मौसम की मार और कई अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. ऐसे में बुवाई के ऐन वक्त पर खाद की कमी होना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने साफ कहा कि किसानों को इस बार पिछले सालों की तरह खाद के कट्टों के लिए अलसुबह से लंबी लाइनों में खड़े होने और पुलिस के धक्के खाने पर मजबूर न किया जाए.

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लगाया ब्लैक मार्केटिंग का गंभीर आरोप
सरपंच संघ के अध्यक्ष ने खाद वितरण व्यवस्था में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए गंभीर आरोप लगाए.मुकेश मीणा ने आरोप लगाया कि बाजार में खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा करके 1300 रुपये की कीमत वाला खाद का बैग 2000 से लेकर 2500 रुपये तक में ब्लैक में बेचा जा रहा है. उन्होंने मांग की कि देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंजीकृत खाद डीलरों को सीजन शुरू होने से पहले ही पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को ऐन बुवाई के समय परेशान न होना पड़े.

कानून-व्यवस्था बिगड़ी तो जिम्मेदारी सरकार की होगी
मुकेश मीणा ने कड़े लहजे में कहा कि यदि देवली-उनियारा क्षेत्र में समय रहते खाद की निर्बाध आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो पूरी विधानसभा के किसानों को एकजुट कर एक बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि इस प्रस्तावित आंदोलन के कारण यदि क्षेत्र में कोई भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है या किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन और सरकार की होगी.

गौरतलब है कि पिछले वर्षों में भी इस क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत के कारण कई जगह थानों और काउंटरों पर भारी हंगामा हुआ था और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था. इसी कड़वे अनुभव को देखते हुए इस बार जनप्रतिनिधियों ने सीजन से पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसे कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय किसानों का भी पुरजोर समर्थन मिला.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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