टोंक में DST टीम का बड़ा एक्शन, तीन लेयर की सुरक्षा तोड़ जुए के अड्डे पर छापा, 4 गिरफ्तार

Tonk DST Raid: टोंक जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम (DST) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बछेरो का घेर इलाके में देर रात पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबिश देकर एक संगठित जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया. यह अड्डा पुलिस की नजरों से बचने के लिए 'त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे' (Three-layer security) में चलाया जा रहा था.

अभेद्य सुरक्षा को भेदकर पहुंची पुलिस

शातिर सटोरिए शाकीर सटोरिया द्वारा संचालित इस अड्डे पर पुलिस से बचने के पुख्ता इंतजाम थे. छापेमारी की भनक न लगे, इसके लिए बाहर तीन स्तरों पर निगरानी रखी जा रही थी. हालांकि, DST टीम ने सुनियोजित रणनीति अपनाते हुए इस सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया और सीधे जुए के फड़ पर धावा बोला.

ताश के पत्तों पर दांव लगाते रंगे हाथों गिरफ्तार

मौके पर पुलिस ने जब दबिश दी, तो वहां चटाई बिछाकर ताश के पत्तों के जरिए रुपयों-पैसों का दांव लगाया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को दबोच लिया. साथ ही पुलिस ने मौके से 25,000 रुपये नगद, ताश की गड्डियां और अन्य सामग्री बरामद की है. वहीं फरार संचालक शाकीर सहित सभी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में संगठित अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान रहमान (43) निवासी काली पलटन टोंक, हुसैन (45) निवासी धन्ना तलाई टोंक, नदीम (36) निवासी काली पलटन टोंक और साहिल (24) निवासी काली पलटन, टोंक.

पढ़ें टोंक की एक और खबर…

टोंक टोंक में किसानों की जगी उम्मीद, कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात के बाद…

टोंक जिले के ग्राम जूनिया सरोली के किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है. करीब 1600 बीघा जमीन में पिछले दो साल से पानी भराव की समस्या से जूझ रहे किसानों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात कर अपनी परेशानी से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा. किसानों ने बताया कि लगातार जलभराव के कारण उनकी खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. जीवन यापन करना भी मुश्किल होता जा रहा है. इस दौरान जिला कलेक्टर ने किसानों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया. किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अब उन्हें समाधान की उम्मीद नजर आ रही है. ग्रामीणों को भरोसा है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर उनकी समस्या का स्थायी समाधान करेगा.

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