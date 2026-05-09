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Rajasthan News: टोंक में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शुरू, 47 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा

Rajasthan News: टोंक में 47,457 अभ्यर्थियों के लिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शुरू हुई. बायोमेट्रिक जांच और सख्त ड्रेस कोड के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला. प्रशासन ने नकल रोकने के लिए 7 सतर्कता दल तैनात किए हैं, जबकि परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज यात्रा मुफ्त रखी गई है.

Edited byArti PatelReported byBhupendar singh solanki
Published: May 09, 2026, 12:16 PM|Updated: May 09, 2026, 12:16 PM
Rajasthan News: टोंक में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शुरू, 47 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा
Image Credit: Rajasthan Lab Assistant Recruitment 2026

Tonk Lab Assistant Exam: टोंक जिले में आज से दो दिवसीय प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का शंखनाद हो गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. जिले के 29 केंद्रों पर कड़ी जांच और सुरक्षा घेरे के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया.

सख्त ड्रेस कोड
परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कड़े नियमों का असर साफ दिखाई दिया. प्रवेश द्वार पर गहन चेकिंग के दौरान कई महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियां और कान के टॉप्स उतारती नजर आईं. वहीं, पुरुष अभ्यर्थियों के हाथ के कड़े, चेन और कान के लांग भी खुलवाए गए. केवल निर्धारित ड्रेस कोड और पारदर्शी पेन के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी गई.

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एक घंटा पहले बंद हुए दरवाजे; बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य
नकल रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए गए.बता दें कि परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से ठीक एक घंटा पहले केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए. देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को मायूस लौटना पड़ा.अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और फेस स्कैन के बाद ही उन्हें सीट तक जाने दिया गया.अभ्यर्थी केवल अपना मूल फोटो पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही अंदर ले जा सके.

अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज सफर मुफ्त
अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह इस बार भी सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है. प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रा पूरी तरह निशुल्क रखी गई है.

परीक्षा का पूरा कार्यक्रम और व्यवस्थाएं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) रामरतन सौकरिया ने बताया कि परीक्षा दो दिनों तक चलेगी. आज (9 मई)- भूगोल सीधी भर्ती परीक्षा एक पारी (सुबह 11 से दोपहर 2 बजे) में हो रही है, जिसमें 15 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. कल (10 मई) को विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा दो पारियों में होगी, जिसमें कुल 32,400 अभ्यर्थी बैठेंगे. केंद्रों पर प्रभावी निगरानी के लिए 7 सतर्कता दल, 21 पेपर कोऑर्डिनेटर और 74 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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