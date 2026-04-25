/Rajasthan News: निवाई में BJP प्रभारी राधामोहन अग्रवाल का सचिन पायलट पर बड़ा हमला, 'एक साधारण कार्यकर्ता ही उन्हें हरा देगा'

Tonk Assembly Election 2028: टोंक जिले के निवाई में आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राधामोहन दास अग्रवाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर तीखा जुबानी हमला बोला. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में अग्रवाल ने पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने और उनकी राजनीतिक जमीन पर सवाल उठाए.

'बाहरी' होने का दिया हवाला

बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि टोंक के विधायक उत्तर प्रदेश से आकर यहां से चुनाव जीते हैं और अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं.

कहा-'अगर उत्तर प्रदेश से आकर यहां विधायक बनने पर कोई मुख्यमंत्री का सपना देख सकता है, तो इस तर्क से मैं भी प्रदेश प्रभारी हूं और मैं भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता हूं.'

2028 के लिए भरी हुंकार

प्रदेश प्रभारी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि टोंक जिले की तीन विधानसभा सीटों पर पहले से ही भाजपा का कब्जा है. उन्होंने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में टोंक की सीट भी भाजपा के खाते में आएगी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट को हराने के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की जरूरत नहीं है, भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता ही उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी है.

सामुदायिक भवन की सराहना

अग्रवाल ने निवाई के नवनिर्मित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन की भव्यता की जमकर तारीफ की. उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए सुझाव दिया कि इस भवन की तस्वीरें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय (PMO व CMO) को भेजी जानी चाहिए ताकि अन्य छोटे निकायों को इससे प्रेरणा मिल सके.

बंगाल की राजनीति पर कटाक्ष

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की. तृणमूल कांग्रेस (TMC) को "गुंडों की पार्टी" करार देते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में भाजपा बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ इतिहास रचने जा रही है.