/Rajasthan News: टोंक में 3 दिन से लापता 17 वर्षीय छात्रा का कुएं में मिला शव, मोर्चरी के बाहर हंगामा

Niwai Tonk News: टोंक जिले के निवाई उपखंड अंतर्गत दतवास क्षेत्र के दहलोद गांव से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पिछले तीन दिनों से लापता एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका का शव घर के पास ही स्थित एक कुएं में तैरता हुआ मिला. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया. इसके बाद अस्पताल परिसर और मोर्चरी के बाहर परिजनों और समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भारी हंगामा किया और सड़क पर धरने पर बैठ गए.भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक समझाइश के बाद मामला शांत हुआ.

14 मई से लापता थी छात्रा, कुएं में तैरती मिली लाश

मृतका के पिता ओमप्रकाश बैरवा ने पुलिस को बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री हाल ही में गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी. बता दें कि वह गत 14 मई 2026 से अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दतवास थाने में दर्ज कराई थी.परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं में उसका शव पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया.

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मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, पोस्टमार्टम पर अड़े परिजन

कुएं में लाश मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस उपाधीक्षक (DySP) रवि प्रकाश शर्मा और दतवास थाना अधिकारी हीरा लाल तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया और निवाई के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन शुरुआत में परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए. करीब 5 घंटे की लंबी प्रशासनिक समझाइश के बाद दोपहर 12:30 बजे परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.

शव लेने से इंकार कर सड़क पर बैठे परिजन; भारी पुलिस बल तैनात

पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया. परिजनों और समाज के लोगों ने शव लेने से साफ इंकार कर दिया और उप जिला अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मामले की गहनता और निष्पक्षता से जांच की जाए और घटना का शीघ्र खुलासा किया जाए कि यह हादसा है, आत्महत्या है या कोई साजिश. माहौल बिगड़ता देख मौके पर निवाई थाना अधिकारी घासीराम, सदर थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, दतवास थाना अधिकारी हीरा लाल और एसआई भारती मीणा सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया.

शाम को पुलिस की मौजूदगी में हुआ शव रवाना

अस्पताल के बाहर पुलिस के आला अधिकारियों और बैरवा समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच लंबी वार्ता चली. पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच और शीघ्र खुलासे का ठोस आश्वासन मिलने के बाद, दोपहर करीब 3:30 बजे परिजन शव लेने को तैयार हुए. इसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच एंबुलेंस से शव को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव दहलोद रवाना किया गया. फिलहाल दतवास थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की हर एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी है.

