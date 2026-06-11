/Rajasthan News: टोंक में DST टीम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, ₹4 करोड़ से अधिक की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Tonk DST Raid: टोंक जिले की पीपलू थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (DST) ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने एक संयुक्त नाकाबंदी के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली 2 किलो 49 ग्राम हेरोइन बरामद की है. इस काले कारोबार में लिप्त दो शातिर तस्करों को भी मौके से दबोचा गया है. बरामद की गई हेरोइन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 करोड़ 9 लाख 80 हजार रुपए आंकी जा रही है.

कैंपर गाड़ी से सप्लाई करने जा रहे थे करोड़पति तस्कर

यह पूरी कार्रवाई टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के कड़े निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव व वृत्ताधिकारी रामअवतार के सुपरविजन में अंजाम दी गई.

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 9 जून को डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश जाट और पीपलू थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली के पास ग्रेवल रोड पर एक मजबूत नाकाबंदी की थी. इसी दौरान सामने से आ रही एक संदिग्ध बोलेरो कैंपर गाड़ी (आरजे 26 जीए 7055) को रुकवाकर जब सघन तलाशी ली गई, तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए. गाड़ी के भीतर छिपाकर रखी गई 2.049 किलो हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत नशे की इस भारी खेप को जब्त कर तस्करों के दो मोबाइल फोन और बोलेरो कैंपर को अपने कब्जे में ले लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइल

पुलिस ने मौके से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान हनुमान प्रसाद शर्मा (उम्र 37 वर्ष) निवासी हरिपुरा (थाना पीपलू), जो वर्तमान में लाम्बाकलां (थाना महेंदवास) में रह रहा था और अमन कुमार शर्मा (उम्र 20 वर्ष) निवासी हरिपुरा (थाना पीपलू) के रूप में हुई है.

एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

पीपलू थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत गंभीर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि वे इतनी महंगी और भारी मात्रा में हेरोइन कहां से खरीदकर लाए थे और इसे टोंक या आसपास के किन-किन जिलों में सप्लाई किया जाना था. पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार किसी बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा.