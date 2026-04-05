ऑपरेशन हंटर के तहत टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख की ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

Tonk Cyber Thugs Arrested: ऐशो-आराम की जिंदगी, महंगी स्पोर्ट्स बाइक का शौक और पलक झपकते ही लोगों के बैंक खाते खाली कर देने वाली रफ्तार... लेकिन टोंक पुलिस की DST टीम की रफ्तार के आगे इन साइबर ठगों की एक न चली.टोंक पुलिस ने 'ऑरपेशन हंटर' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर साइबर ठगों को धर दबोचा है.

स्पोर्ट्स बाइक और लग्जरी लाइफ का शौक पड़ा भारी

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी नमोनारायण मीणा और आकाश पुरानी टोंक क्षेत्र से दबोचे गए हैं.गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से दो महंगी पावर बाइक्स बरामद हुई हैं, जिन पर सवार होकर ये अपनी रसूख वाली जिंदगी की नुमाइश करते थे.

ठगी का कच्चा चिट्ठा

टोंक पुलिस के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है.इन दोनों ठगों का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है.बता दें कि अब तक करीब 90 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इनके खिलाफ देशभर से 21 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं. वहीं पुलिस ने इनके पास से 100 सिम कार्ड, 4 मोबाइल, 4 बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 पावर बाइक जब्त की हैं.

ठगी के पैंतरेस, लिंक भेजकर फंसाते थे जाल में

आरोपी अलग-अलग फर्जी नामों से सिम कार्ड जारी करवाकर ठगी को अंजाम देते थे. इनके काम करने के मुख्य तरीके ये थे. जिनमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर निवेश के नाम पर मोटा लालच देना. लोगों को अश्लील वीडियो कॉल के जरिए डराकर वसूली करना.फर्जी बीमा कंपनियां के माध्यम से कम प्रीमियम और ज्यादा फायदे का झांसा देकर धोखाधड़ी.

पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद

टोंक पुलिस अब इन दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है.पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में साइबर ठगी के मास्टरमाइंड और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नए तकनीकी तरीकों का बड़ा खुलासा हो सकता है.'ऑपरेशन हंटर' की इस कामयाबी से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है.



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