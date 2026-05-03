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Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan News: टोंक की ककोड़ चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद सैनी का शव संदिग्ध हालत में मिला है. रात को गश्त के दौरान गायब हुए सिपाही के गले पर निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported byBhupendar singh solanki
Published: May 03, 2026, 11:22 AM|Updated: May 03, 2026, 11:22 AM
Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका
Image Credit: Tonk Policeman Death

Tonk Policeman Death: टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र के ककोड़ गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. सिपाही की पहचान भागचंद सैनी (निवासी तुम्बीपुरा) के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं.

गश्त के दौरान लापता हुआ था सिपाही
सूत्रों के अनुसार, सिपाही भागचंद सैनी शनिवार रात को अपनी ड्यूटी के तहत गश्त पर निकला था. गश्त के दौरान उसे वापस चौकी पर लौटना था, लेकिन वह पूरी रात वापस नहीं लौटा. रविवार सुबह ककोड़ से रूपपुरा जाने वाले रास्ते पर एक स्कूल के पास उसका शव मिला, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

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हत्या की आशंका, गले पर मिले निशान
सिपाही की मौत के कारणों का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में मामला हत्या की ओर इशारा कर रहा है. बता दें कि मृतक सिपाही के गले पर निशान पाए गए हैं, जिसके चलते हत्या की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बनेठा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और एमओयू (MOU) टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया है. पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए हैं.

आक्रोश और प्रदर्शन
सिपाही की संदिग्ध मौत की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. मृतक के समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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