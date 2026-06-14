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Rajasthan News: टोंक में मंत्री हीरालाल नागर ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां, बोले- मोदी सरकार के 12 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर

Rajasthan News: टोंक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता की. उन्होंने आयुष्मान भारत, पीएम किसान निधि और लखपति दीदी योजनाओं को गिनाते हुए दावा किया कि सरकार की नीतियों से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं.

Edited byArti PatelReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 14, 2026, 04:26 PM|Updated: Jun 14, 2026, 04:26 PM
Rajasthan News: टोंक में मंत्री हीरालाल नागर ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां, बोले- मोदी सरकार के 12 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर
Image Credit: Rajasthan News

Tonk BJP Press Conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को टोंक जिला मुख्यालय पर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्र सरकार की पिछले 12 वर्षों की विकासपरक नीतियों, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है और 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, हर वर्ग को मिला योजनाओं का लाभ
ऊर्जा मंत्री नागर ने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को रेखांकित किया. मंत्री नागर ने दावा किया कि केंद्र सरकार की दूरगामी और जनहितकारी नीतियों के चलते देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए जहां करोड़ों गरीबों को अपने पक्के घर की छत मिली है, वहीं 'हर घर जल' मिशन के तहत गांवों के कोने-कोने तक स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन पहुंचाई गई है. इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करोड़ों परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है.

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स्वास्थ्य क्रांति और किसानों को सीधा संबल
प्रेस वार्ता के दौरान चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में आए बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बता दें कि नागर ने आयुष्मान भारत योजना को देश का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि इसके तहत आमजन को ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है. देश में खुले आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि केंद्र सस्ती दवाओं का सहारा बने हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहीं ई-नाम (E-NAM) पोर्टल ने किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में अच्छे दामों पर बेचने का एक बड़ा राष्ट्रीय बाजार दिया है.

महिला सशक्तिकरण, 2030 तक का बड़ा लक्ष्य
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सरकारी प्रयासों पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदली है. सरकार के 'लखपति दीदी' अभियान के तहत करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है और वर्ष 2030 तक इस अभियान के दायरे को और अधिक बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है.

प्रेस वार्ता में यह दिग्गज रहे मौजूद
प्रेस वार्ता के दौरान मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और निवाई विधायक रामसहाय वर्मा सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को बूथ स्तर और जन-जन तक ले जाने का संकल्प दोहराया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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