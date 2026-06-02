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6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

Rajasthan News: टोंक में छह बच्चों की मां अपने पति के कथित तीसरे निकाह को रुकवाने की मांग लेकर एसपी कार्यालय पहुंची. महिला ने बिना सहमति निकाह की तैयारी और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया. एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 02, 2026, 08:35 PM|Updated: Jun 02, 2026, 08:35 PM
6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!
Image Credit: Tonk Nikah News

Tonk News: टोंक जिले में एक महिला अपने छह बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने पति के कथित तीसरे निकाह को रुकवाने की मांग की. महिला ने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि उसका पति दूसरी महिला से निकाह करने की तैयारी कर रहा है. इस बात की जानकारी मिलने के बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची है.

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी शादी कई साल पहले हुई थी और उसके छह बच्चे हैं. महिला का आरोप है कि अब उसका पति किसी दूसरी महिला से निकाह करना चाहता है. उसने कहा कि जिस महिला से निकाह की बात चल रही है, उसके भी तीन बच्चे हैं. ऐसे में यह फैसला उसके परिवार और बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है.

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महिला का कहना है कि इस प्रस्तावित निकाह के लिए उसकी कोई सहमति नहीं है. उसने आरोप लगाया कि जब भी वह अपने पति के इस फैसले का विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है. पीड़िता ने दावा किया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण वह काफी समय से तनाव में है. अपने बच्चों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची महिला काफी भावुक नजर आई. उसने कहा कि यदि उसके पति का निकाह नहीं रुकता है तो उसके सामने बच्चों के पालन-पोषण और उनके भविष्य को लेकर गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी. महिला ने कहा कि वह पहले से ही कई जिम्मेदारियां निभा रही है और ऐसे में परिवार पर नया संकट आ जाएगा.

मीडिया से बातचीत के दौरान महिला ने कहा कि वह केवल अपने और अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा चाहती है. उसने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की. महिला ने यह भी कहा कि उसे न्याय मिलने की उम्मीद है और वह चाहती है कि उसकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाए.

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत भी सौंपी है. शिकायत में उसने अपने पति के कथित तीसरे निकाह को रुकवाने और अपने साथ हुई कथित मारपीट की जांच कराने की मांग की है. महिला ने अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कदम उठाने की अपील की है. पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने महिला की शिकायत सुनने के बाद मामले की जांच कराने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है. फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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