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निकाय चुनाव मतदान के बीच बिगड़ा माहौल: सादुलशहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष से मारपीट, टोंक में फर्जी वोटिंग का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान के दौरान सादुलशहर, टोंक और जोधपुर में हंगामा हुआ. सादुलशहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष से मारपीट, टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाकर धरना दिया. जोधपुर में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 11, 2026, 06:34 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 06:34 PM IST
निकाय चुनाव मतदान के बीच बिगड़ा माहौल: सादुलशहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष से मारपीट, टोंक में फर्जी वोटिंग का आरोप
Image Credit: राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान के दौरान सादुलशहर, टोंक और जोधपुर में हंगामा हुआ.

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान के बीच कई जगह हंगामे की घटनाएं सामने आई हैं. सादुलशहर, टोंक और जोधपुर में मतदान केंद्रों पर विवाद, मारपीट, फर्जी मतदान के आरोप और तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आईं. सादुलशहर के वार्ड नंबर 5 में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट की सूचना है. वहीं टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी अकबर खान फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए. जोधपुर में भी अलग-अलग वार्डों में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद हुआ.

सादुलशहर में बूथ पर हंगामा
सादुलशहर के वार्ड नंबर 5 में मतदान के दौरान उस समय माहौल बिगड़ गया, जब बूथ के अंदर हंगामा शुरू हो गया. पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट किए जाने की सूचना सामने आई है. आरोप है कि कई लोग बूथ के अंदर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की. बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने गेट तोड़कर बूथ में प्रवेश किया.

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मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. घटना के बाद प्रदीप खीचड़ के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला. समर्थक सादुलशहर सीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

टोंक में फर्जी मतदान का आरोप
टोंक नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस प्रत्याशी अकबर खान ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वार्ड में गलत तरीके से वोट डाले जा रहे हैं और प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है. आरोपों के बाद अकबर खान मतदान केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए.

निष्पक्ष जांच की मांग
अकबर खान ने मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और कथित फर्जी मतदान पर रोक लगाने की मांग की है. उनके धरने के बाद मतदान केंद्र के बाहर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी बढ़ा दी गई. अकबर खान को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता है. फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

जोधपुर के वार्ड 22 में भी विवाद
जोधपुर के वार्ड नंबर 22 में फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर हंगामा हो गया. इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए. मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों के हंगामा करने वाले लोगों को मौके से हटाया. वहीं कुड़ी भगतासनी के वार्ड नंबर 47 में भी मतदान के दौरान विवाद की स्थिति बनी. यहां कुछ लोगों ने पोलिंग बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.

वार्ड 10 में पथराव और तोड़फोड़
जोधपुर के वार्ड नंबर 10 में पाल बालाजी मंदिर के सामने मतदान के दौरान बवाल हो गया. यहां भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने आ गए. आरोप है कि कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा समर्थक की बोलेरो कैंपर पर हमला किया और पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए. बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की की सूचना है. इस दौरान एक-दो पुलिस जवानों के चोट लगने की बात सामने आई है.

पुलिस ने संभाली स्थिति
घटना के बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के समर्थकों को वहां से हटाया. पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया. डीसीपी कमल शेखावत समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान क्षेत्र में लगातार राउंड लेते रहे. मतदान के दौरान हुई इन घटनाओं के बाद प्रशासन की ओर से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है.
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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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