/निकाय चुनाव मतदान के बीच बिगड़ा माहौल: सादुलशहर में पूर्व पालिकाध्यक्ष से मारपीट, टोंक में फर्जी वोटिंग का आरोप

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान के बीच कई जगह हंगामे की घटनाएं सामने आई हैं. सादुलशहर, टोंक और जोधपुर में मतदान केंद्रों पर विवाद, मारपीट, फर्जी मतदान के आरोप और तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आईं. सादुलशहर के वार्ड नंबर 5 में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट की सूचना है. वहीं टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी अकबर खान फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए. जोधपुर में भी अलग-अलग वार्डों में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद हुआ.

सादुलशहर में बूथ पर हंगामा

सादुलशहर के वार्ड नंबर 5 में मतदान के दौरान उस समय माहौल बिगड़ गया, जब बूथ के अंदर हंगामा शुरू हो गया. पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट किए जाने की सूचना सामने आई है. आरोप है कि कई लोग बूथ के अंदर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की. बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने गेट तोड़कर बूथ में प्रवेश किया.

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मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. घटना के बाद प्रदीप खीचड़ के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला. समर्थक सादुलशहर सीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

टोंक में फर्जी मतदान का आरोप

टोंक नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस प्रत्याशी अकबर खान ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वार्ड में गलत तरीके से वोट डाले जा रहे हैं और प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है. आरोपों के बाद अकबर खान मतदान केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए.

निष्पक्ष जांच की मांग

अकबर खान ने मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और कथित फर्जी मतदान पर रोक लगाने की मांग की है. उनके धरने के बाद मतदान केंद्र के बाहर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी बढ़ा दी गई. अकबर खान को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता है. फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

जोधपुर के वार्ड 22 में भी विवाद

जोधपुर के वार्ड नंबर 22 में फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर हंगामा हो गया. इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए. मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों के हंगामा करने वाले लोगों को मौके से हटाया. वहीं कुड़ी भगतासनी के वार्ड नंबर 47 में भी मतदान के दौरान विवाद की स्थिति बनी. यहां कुछ लोगों ने पोलिंग बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.

वार्ड 10 में पथराव और तोड़फोड़

जोधपुर के वार्ड नंबर 10 में पाल बालाजी मंदिर के सामने मतदान के दौरान बवाल हो गया. यहां भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने आ गए. आरोप है कि कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा समर्थक की बोलेरो कैंपर पर हमला किया और पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए. बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की की सूचना है. इस दौरान एक-दो पुलिस जवानों के चोट लगने की बात सामने आई है.