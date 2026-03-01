टोंक सरपंच नीता कंवर को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर, जानें ऑर्डर कॉपी में क्या है?

Rajasthan Panchayat Raj Election: राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रशासक के पद से मुक्त की गयीं टोंक जिले की ग्राम पंचायत नटवाड़ा की सरपंच नीता कंवर को हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद भी कलेक्टर या जिला परिषद के सीईओ द्वारा दुबारा से पद ग्रहण नहीं कराया जा रहा है.ऐसे में आज नीता कंवर राजस्थान हाई कोर्ट के वकील बलराम जाखड़ के साथ टोंक पहुंची व वहां जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय व जिला परिषद कार्यालय में हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी सोंपते हए प्रशासक का पद फिर से सोंपे जाने के आदेश जारी किये जाने की मांग की.

राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रशासक के पद से मुक्त की गयीं टोंक जिले की ग्राम पंचायत नटवाड़ा की सरपंच नीता कंवर को हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद भी कलेक्टर या जिला परिषद के सीईओ द्वारा दुबारा से पद ग्रहण नहीं कराया जा रहा है.ऐसे में आज नीता कंवर राजस्थान हाई कोर्ट के वकील बलराम जाखड़ के साथ टोंक पहुंची व वहां जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय व जिला परिषद कार्यालय में हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी सोंपते हए प्रशासक का पद फिर से सोंपे जाने के आदेश जारी किये जाने की मांग की.ग़ौरतलब है कि स्टे ऑर्डर की कॉपी तीन दिन पूर्व ही कलेक्टर व जिला परिषद के सीईओ को मेल पर पहले ही भेज दी गयी थी लेकिन जब नीता कंवर को फिर से प्रशासक के पद भार हेतु आदेश जारी नहीं किये गये तो आज व्यक्तिगत रूप से निर्णय की कोपी सोंपी गयी.



सीईओ बोले मंत्री से करो बात,जयपुर से ले रहे डायरेक्शन

नीता कंवर के वकील ने बताया कि कलेक्टर से उनकी मुलाक़ात नहीं हो पायी लेकिन जिला परिषद के सीईओ ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें पहले मंत्री से मिलने के लिये कहा है जो सीधा सीधा उच्च न्यायालय का अपमान है.वकील बलराम जाखड़ ने कहा कि अब उनकी ओर से न्यायालय के आदेश की अवमानना को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली जायेगी.

नीता कंवर बोली-मेरे ख़िलाफ राजनैतिक साजिश लेकिन मैं नहीं हूं भ्रष्टाचारी व कमज़ोर

नटवाड़ा ग्राम पंचायत के प्रशासक के पद से मुक्त की गयीं नीता कंवर ने कहा कि उन्हें भाजपा के नेताओं ने उनकि लोकप्रियता को देख उन्हें राजनैतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है.नीता कंवर ने कहा कि ना तो वे भ्रष्टाचारी हैं ना ही कमज़ोर है ऐसे में वे ना सिर्फ उच्च न्यायालय की अवमानना को लेकर भी से उच्च न्यायालय जायेंगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिये तैयार है.नीता कंवर ने राजस्थान तक से बातचीत में जिला प्रशासन व पंचायत राज विभाग की कार्य शैली पर भी सवालिया निशान लगाये व कहा कि ना ही तो आरोपों को लेकर उन्हें पत्र जारी किया गया ना ही सुनवाई का मौक़ा जो साबित करता है कि सब कुछ राजनैतिक साजिश के तहत किया गया है.



कौन है नीता कंवर

नीता कंवर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली थीं लेकिन वे पढ़ाई के लिये 2001में सिंध पाकिस्तान के रारमऊ से राजस्थान आयीं.बाद में 2011में उनका विवाह टोंक जिले की ग्राम पंचायत निवासी व तीन बार के सरपंच लक्ष्मण करण राठौड़ के पुत्र के साथ हुआ.नीता कंवर ने 2011से 2019तक नागरिकता हांसिल करने के लिये लंबी कानूनी लड़ाइ लड़ी.सीएए के तहत नीता कंवर को भारत की नागरिकता मिली जिसके बाद 2020में उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और वे विजयी रहीं.नीता कंवर भारत की एक मात्र ऐसी सरपंच भी बनी जो पाकिस्तान मूल की थीं.नीता कंवर को अपने पंचायत क्षैत्र में कई उल्लेखनीय कार्य करने व महिला सशक्तिकरण हेतु कई नवाचार करने के लिये जिला,राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था.

