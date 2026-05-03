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पुलिस कॉन्स्टेबल के संदिग्ध मौत पर अस्पताल में हंगामा, 1 करोड़ मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग

Tonk News: टोंक के ककोड़ में पुलिस कॉन्स्टेबल के हत्या के मामले में परिजनों और माली समाज के लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और एक करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: May 03, 2026, 03:56 PM|Updated: May 03, 2026, 03:56 PM
पुलिस कॉन्स्टेबल के संदिग्ध मौत पर अस्पताल में हंगामा, 1 करोड़ मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के ककोड़ में पुलिस कॉन्स्टेबल भागचंद सैनी की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों और माली समाज के लोगों ने टोंक सआदत अस्पताल में हत्यारों की गिरफ्तारी और एक करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

साथ ही शव के साथ सआदत अस्पताल में प्रदर्शन जारी है. रविवार की सुबह बनेठा थाना क्षेत्र के ककोड़ गांव में रूपवास गांव के रास्ते ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके गले पर निशान को देखकर हत्या की आशंका जताई गई है. पुलिस ने मौके पर एमओयू टीम को बुलाया था और समझाइश के बाद शव को टोंक रवाना किया था, लेकिन टोंक आते ही हॉस्पिटल में भीड़ जमा हो गई और माली समाज में इस मामले को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है.

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टोंक जिले के बनेठा पुलिस थाना क्षेत्र में ककोड़ चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद सैनी का शव रविवार की सुबह ककोड़ गांव से रूपपुरा जाने वाले रास्ते पर एक स्कूल के पास संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना पर बनेठा थाना अधिकारी मौके पर पंहुचने के साथ ही एमओयू टीम को मौके पर बुलाया गया.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा मौके पर पंहुचे हैं और गुस्साए परिजनों और मौके पर मौजूद भीड़ से समझाइश के प्रयास जारी हैं, लेकिन माली समाज के जिलाध्यक्ष पांचूलाल माली सहित भीड़ मौके से शव उठाने को राजी नहीं है. सूत्रों के अनुसार ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही बीती रात को गश्त पर गया था, जो पुलिस चौकी पर वापस नहीं लौटा और आज रविवार सुबह एक स्कूल के पास उसका शव मिला.

फिलहाल सिपाही की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सिपाही के गले पर मौजूद घाव के निशान के चलते सिपाही की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है. वहीं मौके पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ है. एमओयू टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है. वहीं आलाधिकारी भी मौके पर पंहुचे थे और लोगों से समझाइश के बाद शव को टोंक भेजा गया था, लेकिन टोंक में माली समाज के नेताओं ने घटना को लेकर गहरा रोष दिखाते हुए अस्पताल में शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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