/पुलिस कॉन्स्टेबल के संदिग्ध मौत पर अस्पताल में हंगामा, 1 करोड़ मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के ककोड़ में पुलिस कॉन्स्टेबल भागचंद सैनी की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों और माली समाज के लोगों ने टोंक सआदत अस्पताल में हत्यारों की गिरफ्तारी और एक करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.

साथ ही शव के साथ सआदत अस्पताल में प्रदर्शन जारी है. रविवार की सुबह बनेठा थाना क्षेत्र के ककोड़ गांव में रूपवास गांव के रास्ते ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके गले पर निशान को देखकर हत्या की आशंका जताई गई है. पुलिस ने मौके पर एमओयू टीम को बुलाया था और समझाइश के बाद शव को टोंक रवाना किया था, लेकिन टोंक आते ही हॉस्पिटल में भीड़ जमा हो गई और माली समाज में इस मामले को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है.



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टोंक जिले के बनेठा पुलिस थाना क्षेत्र में ककोड़ चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद सैनी का शव रविवार की सुबह ककोड़ गांव से रूपपुरा जाने वाले रास्ते पर एक स्कूल के पास संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना पर बनेठा थाना अधिकारी मौके पर पंहुचने के साथ ही एमओयू टीम को मौके पर बुलाया गया.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा मौके पर पंहुचे हैं और गुस्साए परिजनों और मौके पर मौजूद भीड़ से समझाइश के प्रयास जारी हैं, लेकिन माली समाज के जिलाध्यक्ष पांचूलाल माली सहित भीड़ मौके से शव उठाने को राजी नहीं है. सूत्रों के अनुसार ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही बीती रात को गश्त पर गया था, जो पुलिस चौकी पर वापस नहीं लौटा और आज रविवार सुबह एक स्कूल के पास उसका शव मिला.

फिलहाल सिपाही की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सिपाही के गले पर मौजूद घाव के निशान के चलते सिपाही की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है. वहीं मौके पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ है. एमओयू टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है. वहीं आलाधिकारी भी मौके पर पंहुचे थे और लोगों से समझाइश के बाद शव को टोंक भेजा गया था, लेकिन टोंक में माली समाज के नेताओं ने घटना को लेकर गहरा रोष दिखाते हुए अस्पताल में शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

