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Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे के बयान से BJP में हलचल! राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने किया बचाव

Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे के हालिया बयानों से राजस्थान भाजपा की राजनीति गरमा गई है. डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने टोंक में उनके बयान का बचाव करते हुए पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया, साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Apr 13, 2026, 08:47 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 08:47 AM IST

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Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे के बयान से BJP में हलचल! राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने किया बचाव

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बयानबाज़ी के चलते हलचल तेज हो गई है. दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं और वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के हालिया बयानों ने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. पहले दिए गए उनके बयान 'मेरी ही सुनवाई नहीं होती' और बाद में सफाई में लगाए गए साजिश के आरोप ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वसुंधरा राजे किसी साजिश का शिकार हैं या उनके बयानों में उनका दर्द झलक रहा है.

इसी बीच, टोंक दौरे पर आई भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने रविवार को राजे के बयान का बचाव किया. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे द्वारा सफाई में दिया गया वक्तव्य पूरी तरह सही है और पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा एकजुट संगठन है और वसुंधरा राजे पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते सम्मान की पात्र हैं.

क्या बोलीं डॉ. अलका सिंह गुर्जर

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डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी में उनका महत्वपूर्ण स्थान है. उनके विचार हमारे लिए अहम हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने साजिश वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और संगठन में किसी प्रकार का विभाजन नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जो उनकी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

वहीं, वसुंधरा राजे के 'मैं खुद का नहीं बचा पाई, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं' वाले बयान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के 'हर बार जरूरी नहीं कि कोई मुख्यमंत्री बने' वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर अलका गुर्जर ने संतुलित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर बेहतर जवाब संबंधित नेता ही दे सकते हैं. कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को जमीनी हकीकत समझकर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

'नारी शक्ति वंदन' अभियान को लेकर भी प्रेस वार्ता

इस दौरान डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने भाजपा कार्यालय में 'नारी शक्ति वंदन' अभियान को लेकर भी प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि आज की नारी केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख भागीदार बन चुकी है. उनके अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को वह अधिकार दिलाया है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रही थीं.

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है. उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं नीति निर्माण और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी नहीं करेंगी, तब तक देश का समग्र विकास अधूरा रहेगा.

डॉ. गुर्जर ने कहा कि 2014 से पहले महिलाओं को अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया.

देश की नीति और दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही महिलाएं

उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि देश की नीति और दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. आने वाले समय में संसद में महिलाओं की संख्या 74 से बढ़कर 273 तक पहुंचने की संभावना है, जिससे देश के हर बड़े निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी.

वसुंधरा राजे के बयान और उस पर पार्टी नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने राजस्थान भाजपा की आंतरिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, वहीं 'नारी शक्ति वंदन' अभियान के जरिए महिलाओं की भागीदारी को लेकर पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करती नजर आ रही है.

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