अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत है पक्की - कन्हैया लाल चौधरी



Tonk News : राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने धर्मांतरण बिल को लेकर भजनलाल सरकार की सराहना करते हुए, इसे एक साहसी कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और इससे सामाजिक समरसता को बल मिलेगा.

टोंक में पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि वहां 30 हजार से ज्यादा केस दर्ज हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. बंगाल में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा, "हमारे देश में लोकतंत्र है, और महिलाओं को पूरी आज़ादी है. उन्हें रात में बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता.

अंता उपचुनाव को लेकर चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि "भाजपा सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में अपराधियों की कमर तोड़ी है और विकास कार्यों को गति दी है, उन्होंने दावा किया कि अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है और पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी का चयन करेगी.



अंता सीट पर चुनावी जीत हार का गणित



वर्ष 2008 चुनाव

वर्ष 2013

बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पटखनी दी. सैनी ने 69,960 वोट मिले जो कुल वोटों के 48.84 प्रतिशत थे. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 66,561 वोटों के साथ 46.47 प्रतिशत वोट मिले.दोनों में हार-जीत का अंतर महज 3399 वोट रहा.

वर्ष 2018

कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इन चुनावों में एक बार फिर विजयश्री हासिल की। प्रमोद भाया को 97160 वोट मिले, जो 58.09 प्रतिशत थे। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 63097 वोट मिले, जो महज 37.73 प्रतिशत थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 34 हजार से ज्यादा का रहा.

वर्ष 2023

पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने बाजी मारी, उन्होंने 87390 वोट के साथ 49.64 प्रतिशत वोट हासिल किए. वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 81529 वोट मिले जो 46.31 प्रतिशत थे. दोनों के बीच हार-जीत का अंतर महज 5 हजार 861 वोट का रहा.

