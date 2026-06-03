/कैलाश चौधरी, मदन राठौड़ की जगह लेना चाहते हैं - डोटासरा

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Tonk News : टोंक में मीडिया से बात करते हुए-गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए, कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि कैलाश चौधरी , मदन राठौड़ की जगह लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं.उन्होंने कहा कि जनता जिसको आशीर्वाद देगी, उसी की सरकार बनेगी.
साल 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव राहुल गांधी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लड़ेगी. वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मदन दिलावर मेरे दोस्त नहीं हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया और आमजन की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी.
आपको बता दें कि टोंक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को जयपुर से कोटा जाते समय टोंक पहुंचे थे इस दौरान दोनों नेताओं का शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर स्वागत किया गया. पहला स्वागत कार्यक्रम कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जबकि दूसरा स्वागत कांग्रेस युवा नेता हंसराज गाता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया.
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