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टोंक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का धमाकेदार संदेश, कांग्रेस पर साधा निशाना!

Rajasthan News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राजस्थान दौरे पर टोंक सहित 7 जिलों के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 27, 2026, 05:36 PM|Updated: Apr 27, 2026, 05:36 PM
टोंक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का धमाकेदार संदेश, कांग्रेस पर साधा निशाना!
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Rajasthan Politics News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज राजस्थान दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने टोंक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 7 जिलों के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया. कार्यालय उद्घाटन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सबसे कम उम्र का विधायक बनने के बाद मुझे पहली बार सम्मान इसी प्रदेश में मिला था. हमारे कार्यालय विचार के केंद्र होते हैं. राजस्थान की सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की चिंता करती है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए. एक समय था, जब भाजपा दो सांसदों वाली पार्टी थी और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इस मुकाम को पाने के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है और परिश्रम किया है.

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नवीन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री केवल देश को नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि विश्व को दिशा दे रहे हैं. पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमें बीजेपी को हर बूथ और मंडल पर मज़बूत बनाना है. महिला आरक्षण को लेकर कहा कि हम महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको रोकने का काम कांग्रेस के साथियों ने किया.

नवीन ने कहा कि यहां के कांग्रेस के नेता और सांसदों से जाकर पूछना, माता-बहनों का हक क्यों छीना, उनको जवाब देना होगा. उन्होंने हमारी मां-बहनों का हक छीना है. यह लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं. भाजपा ही महिलाओं के अधिकार दिलाएगी.

प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं के लिए और राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है. पिछली सरकार के समय बिजली की दिक्कत होती थी. राजस्थान के विकास के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि योजनाओं को जनता तक लेकर जाएं.

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है, जहां स्पीड का टेस्ट होता है. राजनीति स्टैमिना का टेस्ट होता है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में जीत का दावा करते हुए बंगाल में कमल खिलने की बात कही.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला. कहा कि टोंक बीजेपी का गढ़ रहा है. पूरे राजस्थान में बीजेपी जितनी मज़बूत टोंक में उतनी कहीं नहीं है. टोंक में हमारे विधायक हुआ करते थे. आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया है. वो टोंक का निवासी नहीं है, वो राजस्थान का निवासी भी नहीं है. मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं कभी यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा. मैं उत्तर प्रदेश का भगोड़ा नहीं हूं, मजबूत राजनेता हूं. मैं राजस्थान में सभी चुनाव नहीं लड़ूंगा. अपने जिसको विधायक बनाया है, एक टांग उसकी कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं कहां रहती है.

CM ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पधारे हैं. मैं राजस्थान की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं. हम पार्टी को परिवार मानते हैं.

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के लिए कार्यालय होना आवश्यक है. बीजेपी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है. राजस्थान की सरकार लगातार काम कर रही है. PM आते हैं, नई-नई सौगात देकर जाते हैं. कांग्रेस 2 vs 5 की चर्चा में विधानसभा छोड़कर भाग गई थी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला. कहा कि PM जिस भी देश में जाते हैं, वहां की जनता मोदी-मोदी कहती है. पहले के PM जब दूसरे देशों में जाते थे, तो कोई पूछता नहीं था. पहले अखबारों में घोटालों की खबरें पढ़ने को मिलती थीं. पहले टैक्स की चोरी होती थी. कांग्रेस ने घोटाले किए, पैसे लूटे. जब से मोदी PM बने हैं, एक भी घोटाला नहीं हुआ. अब घोटालेबाज अफवाह फैलाते हैं. राहुल गांधी, केजरीवाल सहित कई नेता जमानत पर हैं. अपने यहां के पूर्व मंत्री महेश जोशी अभी-अभी जमानत पर आए हैं.

उन्होंने कहा कि PM ने गैस, पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था की. पड़ोसी देशों की भी मदद की. हमारे पास व्यवस्था थी, इसलिए हम दूसरों को दे सके. राहुल गांधी भगदड़ पैदा करना चाहता था. भगदड़ पैदा कराने वालों में देशभक्ति की कमी है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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