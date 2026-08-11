/नरेश मीणा को फिर झटका! SC/ST कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज, अब जेल में ही रहना होगा

Naresh Meena: टोंक में एसडीएम थप्पड़ कांड से जुड़े मामले में नरेश मीणा को मंगलवार को भी राहत नहीं मिल सकी. टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने उनकी रेगुलर जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद उन्होंने 6 अगस्त को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया था. इसके बाद से वह जेल में हैं.

SC/ST कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

विशिष्ट लोक अभियोजक रामावतार सोनी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4:45 बजे जज आरती माहेश्वरी ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया और उसे खारिज कर दिया. वहीं नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि कोर्ट ने रेगुलर बेल खारिज की है. अब वह जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

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हाईकोर्ट से भी रद्द हो चुकी है जमानत

एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को पहले हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. बाद में जमानत की शर्तों के उल्लंघन के चलते टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी. इसके बाद नरेश मीणा को दोबारा जेल जाना पड़ा.

6 अगस्त को थाने में किया था सरेंडर

जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा ने 6 अगस्त की दोपहर नगरफोर्ट थाने पहुंचकर सरेंडर किया था. पुलिस ने उन्हें एससी/एसटी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. जेल जाने के बाद उनके वकीलों ने दोबारा नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. मंगलवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई.

क्या है पूरा एसडीएम थप्पड़ कांड?

मामला 13 नवंबर 2024 का है. देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था. नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे. आरोप है कि जबरन तीन लोगों से मतदान कराने का विरोध करते हुए उन्होंने तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था.

गिरफ्तारी के बाद करीब 9 महीने जेल में रहे

घटना के बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार किया था. अगले दिन कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया. इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. हालांकि, नरेश मीणा को छोड़कर बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई थी. करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी.

अब हाईकोर्ट से उम्मीद, जेल से कब मिलेगी राहत?

नरेश मीणा के वकील ने साफ किया है कि अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी. ऐसे में उनकी अगली कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में होगी. फिलहाल एससी/एसटी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा. इससे पहले 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पिपलोदी सरकारी स्कूल में कमरा गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद प्रदर्शन के दौरान भी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था. नगरफोर्ट थाना पुलिस की अर्जी के बाद ही जुलाई 2026 में उनकी जमानत रद्द हुई थी.