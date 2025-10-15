Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- जीत तय, बीजेपी से जनता नाराज

Anta By Election 2025: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक दौरे में कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में जनता में भाजपा के प्रति नाराजगी है. कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया मजबूत हैं. चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ा मुकाबला होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 07:22 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 07:22 PM IST

Trending Photos

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!
7 Photos
rajasthan tourism

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो
7 Photos
Jaisalmer Bus Fire

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना

राजस्थान का वो गांव, जहां की खूबसूरती देख विदेशी भी रह गए दंग!
7 Photos
rajasthan tourism

राजस्थान का वो गांव, जहां की खूबसूरती देख विदेशी भी रह गए दंग!

अंता पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा- जीत तय, बीजेपी से जनता नाराज

Sachin Pilot: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोला कि जनता में भाजपा के प्रति नाराजगी है. सचिन पायलट ने इसी के साथ कहा कि हमारा प्रत्याशी मजबूत है और कांग्रेस अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतेगी. सचिन पायलट ने इस बीच जैसलमेर में हुए हादसे को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए. वे बोले कि यह हादसा बहुत दुखद घटना है. और लगातार हो रहे हादसे सभी के लिए एक चिंता का विषय है.

कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी
अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बनाया है. तो वहीं भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. हालांकि आज शाम साढे 5 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कांफ्रेस की थी. जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा अपना प्रत्याशी आज घोषित कर देगी. लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला.

कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन
वहीं प्रमोद जैन भाया के नामांकन के बाद कांग्रेस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया. जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के साथ-साथ टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए थे.
कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा होगा मुकाबला
विशेषज्ञों के मुताबिक, अंता उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. वहीं, स्थानीय मुद्दों और जनता की नाराजगी इस चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है. इसी के साथ इस मुकाबले को दिलचस्प नरेश कुमार मीणा ने बना दिया है, जिन्होंने उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टोंक दौरे पर क्या बोले सचिन पायलट
इस दौरे के दौरान सचिन पायलट ने जनता से संवाद किया और उनके सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को समझाया. उनका मानना है कि अंता विधानसभा में कांग्रेस की जीत से प्रदेश में विपक्ष की ताकत मजबूत होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news