टोंक में सचिन पायलट ने किया केरल, असम और पांडेचेरी में जीत का दावा, दिया यह बड़ा बयान

Tonk News: राजस्थान के टोंक से विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे. यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पायलट ने देवपुरा, हरचंदेड़ा समेत करीब आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और लोगों से संवाद स्थापित किया.

अपने दौरे के दौरान सचिन पायलट ने जनसुनवाई भी की और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने देवपुरा, हरचंदेड़ा, सोनवा, भरनी छान और साखणा जैसे गांवों में पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण किया और कई नई घोषणाएं भी कीं. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली.

आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने असम, केरल और पांडिचेरी के आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया. वहीं राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा. पायलट ने कहा कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है क्योंकि पिछले ढाई साल में उसने कोई ठोस काम नहीं किया है. उनका कहना था कि अगर चुनाव हुए तो जनता सरकार को जवाब देगी और उसका सूपड़ा साफ कर देगी.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है और यह साफ नहीं है कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है. किसानों के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार को तुरंत राहत पैकेज जारी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसान देश का पेट पालता है, इसलिए उसकी मदद करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

जल जीवन मिशन घोटाले में आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर पायलट ने कहा कि जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

वहीं, वसुंधरा राजे के बयान को लेकर चल रहे सियासी विवाद पर पायलट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते. अपने दौरे के दौरान पायलट ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान कलाकार को खो दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-