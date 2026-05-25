/कुणाल गुर्जर केस में परिवार से मिले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना

Tonk News: राजस्थान के टोंक में कुणाल गुर्जर आत्महत्या, कथित धर्म परिवर्तन और खतना प्रकरण को लेकर सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट मृतक कुणाल गुर्जर के घर पहुंचे और मृतक कुणाल गुर्जर के परिवार से मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने की बात कही.

मीडिया से बातचीत में कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद है इसपर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए. साथ ही इस मामले में पुलिस प्रशासन को जांच कर परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और कोई भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए. नीट पेपर लीक मामले में सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक तीसरी बार हुआ है.

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पहले भी इसकी जांच सीबीआई को दी थी, लेकिन उस जांच का क्या हुआ. अब तक सरकार देश के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है. पायलट ने कहा कि सरकार अभी तक पंचायतराज और नगर निकाय चुनाव नहीं करवा पा रही है. सरकार को हार का डर सता रहा है. अब तो सरकार को हाईकोर्ट ने भी 31 जुलाई तक पंचायत राज चुनाव करवाने के लिए कहा है.

पानी बिजली की समस्या को लेकर पायलट ने कहा कि पूरे प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार अब तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है. भाजपा सरकार प्रदेश से जल्द ही विदा होने वाली है. पेट्रोल डीजल बचत को लेकर कहा कि खुद प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा कर रहे हैं और देश के लोगों को पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर ज्ञान दे रहे.

