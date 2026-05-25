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कुणाल गुर्जर केस में परिवार से मिले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना

Tonk News: टोंक में कुणाल गुर्जर आत्महत्या, कथित धर्म परिवर्तन और खतना प्रकरण को लेकर सचिन पायलट मृतक कुणाल गुर्जर के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने की बात कही.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: May 25, 2026, 06:49 PM|Updated: May 25, 2026, 06:49 PM
कुणाल गुर्जर केस में परिवार से मिले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Sachin Pilot

Tonk News: राजस्थान के टोंक में कुणाल गुर्जर आत्महत्या, कथित धर्म परिवर्तन और खतना प्रकरण को लेकर सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट मृतक कुणाल गुर्जर के घर पहुंचे और मृतक कुणाल गुर्जर के परिवार से मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने की बात कही.

मीडिया से बातचीत में कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद है इसपर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए. साथ ही इस मामले में पुलिस प्रशासन को जांच कर परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और कोई भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए. नीट पेपर लीक मामले में सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक तीसरी बार हुआ है.

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पहले भी इसकी जांच सीबीआई को दी थी, लेकिन उस जांच का क्या हुआ. अब तक सरकार देश के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है. पायलट ने कहा कि सरकार अभी तक पंचायतराज और नगर निकाय चुनाव नहीं करवा पा रही है. सरकार को हार का डर सता रहा है. अब तो सरकार को हाईकोर्ट ने भी 31 जुलाई तक पंचायत राज चुनाव करवाने के लिए कहा है.

पानी बिजली की समस्या को लेकर पायलट ने कहा कि पूरे प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार अब तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है. भाजपा सरकार प्रदेश से जल्द ही विदा होने वाली है. पेट्रोल डीजल बचत को लेकर कहा कि खुद प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा कर रहे हैं और देश के लोगों को पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर ज्ञान दे रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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