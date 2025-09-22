राजस्थान की वो मंदिर, जहां माता की प्रतिमा पीती है शराब!

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के दूनी कस्बे में स्थित दूणजा माता मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान अनोखी और आस्था से जुड़ी परंपरा देखने को मिलती है. इस मंदिर में भक्तों की मान्यता है कि जब उनकी मन्नत पूरी होती है, तो वे माता को मदिरा (शराब) अर्पित करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से माता की प्रतिमा यह शराब पी लेती है.

तालाब के किनारे बने इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के नौ दिनों तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर शराब की बोतल लेकर आते हैं, जिसे पुजारी माता की मूर्ति के मुख के पास लगाता है. बताया जाता है कि मूर्ति खुद शराब का सेवन करती है और शेष भक्तों के लिए छोड़ देती है.

पाती गिरने को माना जाता है मन्नत पूरी होने का संकेत

मंदिर में एक और रोचक परंपरा 'पाती' से जुड़ी है. पाती एक फूल की पंखुड़ी होती है, जो माता की पोशाक से गिरती है. जब कोई भक्त किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना करता है, तो पुजारी या वह स्वयं माता के सामने एक कागज रखता है. यदि उस पर पंखुड़ी गिरती है, तो यह माना जाता है कि माता ने 'पाती' दे दी है और कार्य सिद्ध होने वाला है.

राजा भी रह गए थे चमत्कार से चकित

मंदिर के पुजारी सूरज माली के अनुसार, वर्षों पहले एक स्थानीय राजा ने इस चमत्कार की सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे गहरी खाई खुदवाई थी, ताकि यह पता चल सके कि शराब कहां जाती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अंततः राजा ने भी इसे माता की अलौकिक शक्ति मानते हुए श्रद्धा स्वीकार कर ली.

राजनेता और अफसर भी मांगते हैं मन्नतें

यहां केवल ग्रामीण श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे वर्ग, अधिकारी और यहां तक कि राजनेता भी दर्शन के लिए आते हैं. माना जाता है कि प्रमोशन, संतान प्राप्ति या चुनाव में टिकट पाने जैसी इच्छाओं के लिए भी यहां मन्नत मांगी जाती है और पूर्ण होने पर श्रद्धालु माता को शराब, पोशाक या सवामणी का भोग अर्पित करते हैं.

(डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है. )

