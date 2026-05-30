/टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना इलाके में एक नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. इस घिनौनी वारदात के बाद से ही स्थानीय कॉलोनी और पूरे इलाके में भारी सनसनी फैली हुई है.

पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पीड़ित की ही कॉलोनी का रहने वाला है. आरोप है कि उसने पहले नाबालिग किशोर को पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ कुकर्म किया. जब किशोर ने इस कृत्य का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी हैवानियत पर उतर आया. उसने किशोर के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की.

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डरे-सहमे किशोर ने परिजनों को बताई आपबीती

इस खौफनाक वारदात के बाद किशोर बुरी तरह डर और सहम गया था. घर पहुंचकर उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. वारदात की गंभीरता को देखते हुए गुस्साए और चिंतित परिजन तुरंत कोतवाली पुलिस थाने पहुँचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टोंक कोतवाली पुलिस ने बिना देरी किए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो POCSO एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस द्वारा पीड़ित किशोर का मेडिकल मुआयना करवाने सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है.

भारत में नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या है सजा?

भारत में नाबालिग से दुष्कर्म को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. पॉक्सो कानून विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है.

कानून के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है. अपराध की गंभीरता के आधार पर यह सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. कुछ गंभीर मामलों में, जहां पीड़िता की मौत हो जाती है या उसे स्थायी शारीरिक क्षति पहुंचती है, वहां मृत्युदंड का भी प्रावधान है.

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्ती बढ़ाई है. फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से कराने का प्रयास किया जाता है ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ी सजा के साथ-साथ जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी भी ऐसे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन दोनों की साझा जिम्मेदारी है.