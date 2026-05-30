Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

Tonk News: राजस्थान के टोंक में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स ने नाबालिग को पैसों का लालच देकर कुकर्म किया. विरोध करने पर किशोर से मारपीट कर गला दबाने की कोशिश की. पुलिस ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: May 30, 2026, 09:13 AM|Updated: May 30, 2026, 09:13 AM
टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना इलाके में एक नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. इस घिनौनी वारदात के बाद से ही स्थानीय कॉलोनी और पूरे इलाके में भारी सनसनी फैली हुई है.

पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पीड़ित की ही कॉलोनी का रहने वाला है. आरोप है कि उसने पहले नाबालिग किशोर को पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ कुकर्म किया. जब किशोर ने इस कृत्य का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी हैवानियत पर उतर आया. उसने किशोर के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

डरे-सहमे किशोर ने परिजनों को बताई आपबीती
इस खौफनाक वारदात के बाद किशोर बुरी तरह डर और सहम गया था. घर पहुंचकर उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. वारदात की गंभीरता को देखते हुए गुस्साए और चिंतित परिजन तुरंत कोतवाली पुलिस थाने पहुँचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टोंक कोतवाली पुलिस ने बिना देरी किए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो POCSO एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस द्वारा पीड़ित किशोर का मेडिकल मुआयना करवाने सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है.

भारत में नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या है सजा?
भारत में नाबालिग से दुष्कर्म को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. पॉक्सो कानून विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है.

कानून के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है. अपराध की गंभीरता के आधार पर यह सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. कुछ गंभीर मामलों में, जहां पीड़िता की मौत हो जाती है या उसे स्थायी शारीरिक क्षति पहुंचती है, वहां मृत्युदंड का भी प्रावधान है.

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्ती बढ़ाई है. फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से कराने का प्रयास किया जाता है ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ी सजा के साथ-साथ जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी भी ऐसे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन दोनों की साझा जिम्मेदारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जोजरी-लूणी प्रदूषण मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज, SC ने पूछा- जिम्मेदार कर क्या रहे थे?

ट्रेंडिंग न्यूज़

सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

राहुल गांधी से हिस्ट्रीशीटर की मुलाकात पर बवाल! 14 मुकदमों का खुलासा, पुलिस रिकॉर्ड से मचा सियासी तूफान

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

जयपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चौमूं पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

दुबई में चिड़ावा के युवक की मौत, 23 दिन बाद आया शव, परिजनों को हत्या का शक

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

जयपुर से 1 जून से बंद होंगी 7 फ्लाइट्स, मुंबई दिल्ली की उड़ानों पर बड़ा असर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

48 डिग्री की आग में क्यों जल रहा है श्रीगंगानगर? जानिए गर्म हवाओं और हीट आइलैंड का खतरनाक कनेक्शन

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार

राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर समेत 7 संभागों में 'सुपर वीकेंड',आज और कल आंधी-बारिश का अलर्ट, 45°C वाले टॉर्चर से मिलेगी बड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग, जयपुर सर्राफा बाजार में एक दिन में इतना बढ़ा भाव, पढ़ें आज का रेट

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
tonk news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नाहरगढ़ कुंड में स्वच्छता अभियान, FHTR ने दिया ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का संदेश

नाहरगढ़ कुंड में स्वच्छता अभियान, FHTR ने दिया ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का संदेश

Jaipur News
2

कौन हैं अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेटर जुबेर खान? जिनके खैरथल आने पर हुई दीवाली

Alwar News
3

Sawai Madhopur : गुर्जर समाज की महापंचायत, करीब दो घंटे तक ट्रैफिक हुआ प्रभावित

Sawai Madhopur News
4

जयपुर हिट-एंड-रन केस अपडेट: CCTV ने खोला खौफनाक हादसे का राज, थार चालक गिरफ्तार

Jaipur News
5

टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

tonk news