/राजस्थान में शुरू हुआ 'वंदे गंगा' अभियान, CM भजनलाल ने बीसलपुर बांध से किया आगाज

Vande Ganga Abhiyan: राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले के बीसलपुर बांध स्थित प्राचीन बीसलदेव मंदिर परिसर से शुभारंभ किया. कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ की.

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और इसके संरक्षण के बिना भविष्य की कल्पना संभव नहीं है. उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना न मानकर जन आंदोलन का रूप देना होगा. प्रदेश में परंपरागत जल स्रोतों जैसे बावड़ियां, कुएं, तालाब और नदियों के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह अभियान 25 मई से 5 जून तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सघन दौरे पर हैं. मंत्री नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र से वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कर दी है. मंत्री नागर ने स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 'पीपली घाट गणेश कुंज' की सफाई की और स्वच्छता का सन्देश दिया. इस दौरान मंत्री सांगोद नगर के बाद बरगु, दीगोद, बालापुरा, डूंगरज्या और ढोटी समेत क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थानीय नागरिकों से संवाद करेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्री नागर के इस एक दिवसीय दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और कार्यकर्ताओं द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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मंत्री नागर ने कहा कि विधायक कोष से विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों को दो डस्टबीन दिए जाएंगे. दैनिक जीवन में स्वच्छता बहुत जरूरी है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करना है. मंत्री नागर आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. बैठक में अभियान की समीक्षा के साथ-साथ क्षेत्र के ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

बारां जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनिहारा तालाब पर जिला स्तरीय 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जनप्रनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने मिलकर जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया. कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा पौधारोपण, तालाब पूजन और बरगद, पूजन कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई.

राज्य सरकार का गंगा जल संरक्षण अभियान जन आंदोलन बने इसको लेकर आज दौसा में मिनी पुष्कर के नाम से विख्यात गेटोलाव धाम पर आगाज किया गया. आयोजन में जिले के प्रभारी सचिव पीसी किशन , कलेक्टर डॉ सौम्या झा , एसपी पीयूष दीक्षित , पूर्व विधायक शंकर शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी और बड़ी तादात में आमजन मौजूद रहे. जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने कहा इस अभियान का मकसद है पूर्ण रूप से जन आंदोलन बनाना और इसमें हर घर को जोड़ना, इसके लिए हम मंदिर ओर जल स्रोतों से शुरुआत कर रहे हैं.



सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव डूंगरास आथुना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ. गांव के देवलाना तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव तहसीलदार अमर सिंह, विकास अधिकारी राजकुमार सैनी ने देवलाना तालाब पर श्रमदान कर अभियान का शुभारंभ किया. इस मौके पर अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया. इस दौरान एसडीएम अमीलाल यादव ने उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जल संरक्षण की शुरुआत घर से करने, बरसाती पानी का संग्रहण करने, पानी की बर्बादी नहीं करने, जल संरक्षण के लिए तालाब बावड़ी की सफाई करने का संदेश दिया.

प्रदेश में जल संकट से निपटने और पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से रविवार को जोधपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया. शहर के ऐतिहासिक बाई जी का तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जल पूजन एवं दीपोत्सव कर अभियान की शुरुआत की. वहीं जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह विशेष अभियान 25 मई से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल का हमेशा से विशेष महत्व रहा है और जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है.

झुंझुनूं जिले के बगड़ स्थित फतेहसागर तालाब पर सोमवार को राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उनके साथ झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, भाजपा नेता विश्वंभर पूनियां सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई. जिसके बाद पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए.

कोटपूतली में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पर्यावरण संवर्धन को जनआंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से ग्राम सांगटेडा स्थित पीला जोहड़ से 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान 2026' का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया. गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अभियान की शुरुआत करते हुए जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया. कार्यक्रम की शुरुआत पीला जोहड़ पर जल एवं वृक्ष पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई. इसके बाद पीपल, नीम और बरगद के पौधों का पौधारोपण किया गया.

गंगा दशमी के अवसर पर सलूंबर में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की शुरुआत हुई. सरणी नदी तट पर जनभागीदारी के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया. अभियान के तहत शीतला माता मंदिर से कंगश माता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई. महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सरणी नदी किनारे श्रमदान कर प्लास्टिक और कचरे की सफाई की गई, वहीं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया.



उदयपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने की. इस अवसर पर आयोजित हुई पत्रकारों से वार्ता में मंत्री खराड़ी ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जल संरक्षण पर सरकार के विजन को रखा. इस दौरान हाल ही में आदिवासी बाहुल्य इलाके ​डूंगरपुर-बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत के भजन मंडली वाले बयान पर मंत्री खराड़ी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि रोत कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें भला कौन रोक सकता है. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में भाजपा की बढ़ती ताकत और मुख्यमंत्री के सफल दौरे को देखकर रोत घबरा हुए है. हकीकत यह है कि अब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है.

अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में जिला स्तरीय 'वन्दे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' का शुभारंभ टहला क्षेत्र स्थित मंगलसर बांध पर किया गया. कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, स्वायत्त शासन विभाग के प्रभारी सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव रवि जैन तथा वन मंत्री संजय शर्मा ने संयुक्त रूप से जल पूजन कर अभियान की शुरुआत की. इस दौरान राजीविका समूह द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई. जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि टहला क्षेत्र में प्राकृतिक जल संचय के कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए अभियान का शुभारंभ मंगलसर बांध से किया गया है.

तीर्थराज पुष्कर में सोमवार को जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश गूंजा. ऐतिहासिक बूढ़ा पुष्कर सरोवर से जिला स्तरीय 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का आगाज हुआ. वैदिक मंत्रोच्चार, सरोवर पूजन, आरती, श्रमदान और वृक्षारोपण के साथ लोगों ने जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली. अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण, श्रमदान और जनजागरूकता का संदेश दिया गया. यह अभियान 5 जून तक विभिन्न गतिविधियों के साथ जारी रहेगा. ग्रामीण विकास अधिकारी सुधीर पाठक ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अलग-अलग विभागों के समन्वय से जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान-2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ आज झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत गाडरवाड़ा नूरजी स्थित पवित्र सेलीगढ़ी महादेव परिसर में श्रद्धा, जनभागीदारी एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया. जिले के प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त कोटा अनिल अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ. अभियान के शुभारंभ अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जल संरक्षण के संदेशों के साथ जन जागरूकता का वातावरण निर्मित किया गया. मंदिर परिसर पहुंचने पर महादेव को जल अर्पित किया गया तथा अतिथियों द्वारा तालाब किनारे विधिवत गंगा पूजन एवं आरती की गई. कार्यक्रम के दौरान दीपदान भी किया गया.