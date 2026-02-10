Zee Rajasthan
मैंने भी टोंक और राज्य के लिए सरकार को कुछ लिखा है देखते है क्या होता है- सचिन पायलट

Sachin Pilot on Rajasthan Budget 2026 : टोंक में सचिन पायलट ने कहा कि आगामी बजट में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए कोई पुख्ता बात करें. मैंने भी टोंक और राज्य के लिए बजट से पूर्व सरकार को कुछ लिखा है देखते है क्या होता है ?

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 01:56 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 01:56 PM IST

Sachin Pilot on Rajasthan Budget 2026 : सचिन पायलट मंगलवार को अपने पिता स्व. राजेंश पायलट की जयंती पर टोंक पंहुचे.. गुर्जर छात्रावास में राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद टोंक में दिव्यांगों के लिए आयोजित शिविर में भाग लिए.

राजस्थान बजट 2026 पर क्या बोले सचिन पायलट ?

केन्द्र के बजट के बाद राज्य के बजट से उम्मीदों पर सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र का बजट देखा , लेकिन उसमें देखने लायक कुछ था नहीं यहां तक कि पूरे भाषण में राजस्थान का नाम एक बार भी नहीं आया वो भी तब जब डबल इंजन की सरकार है. ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहली बार 40 हजार करोड़ की कटौती की गई है. पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है. केंद्र के बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए हैं. प्रावधान कहां है ?

टोंक और राज्य को क्या मिलता है देखते हैं - सचिन पायलट

राजस्थान सरकार के बजट से उम्मीदों को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि मुझें पता नहीं क्या और कैसा बजट लेकर आएंगे वो. लेकिन मेरा मानना है बेरोजगारों और युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ होना चाहिए. सरकार ने सिर्फ चंद लोगों के लिए काम किया है, वह शिक्षित युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है. मैं उम्मीद करता हूं. आगामी बजट में राज्य सरकार युवाओ को रोजगार के लिए कोई पुख्ता बात करें. मैंने भी टोंक और राज्य के लिए बजट से पूर्व सरकार को कुछ लिखा है देखते है क्या होता है ?

राजस्थान बजट 2026 पर सबकी नजर

राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 पूरी तरह से चुनावी घोषणाओं से घुला हो सकता है. क्योंकि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 के मध्य तक पूरे होने हैं. राजस्थान सरकार 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश करने वाली है. यह बजट ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं से भरा होने की पूरी संभावना है, ताकि पंचायत चुनावों में भाजपा को मजबूत आधार मिल सके.

