राजेश पायलट की मुस्कुराहट और अनुशासन का पाठ, सचिन पायलट ने साझा की बचपन की यादें

Sachin Pilot News : टोंक में स्व. राजेश पायलट की जयंती पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर सचिन पायलट ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर सचिन पायलट से जब पूछा गया कि राजेश पायलट से आपने क्या सीखा ? तो सचिन पायलट ने ना सिर्फ उनकी मुस्कुराहट का जिक्र किया और कहा की हर इंसान की राजनीति अलग तरह की होती है.

Published: Feb 10, 2026, 02:45 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 02:45 PM IST

राजेश पायलट की मुस्कुराहट और अनुशासन का पाठ, सचिन पायलट ने साझा की बचपन की यादें

Sachin Pilot News : टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि हर इंसान की राजनीति अलग होती है, और कहा है कि राजनीति जनता के दम पर होती है. लोगों से दूर हो जाएंगे और सत्ता का घमंड हो जाएगा ,तो दूरी बन जाती है और जब दूरी बन जाती है, तो जनता आपको नकार देगी मेरी जड़ें मजबूत है.

सचिन पायलट ने राजेश पायलट से क्या सीखा ?

सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता एयरफोर्स में पायलट थे.मैंने उनसे यही सीखा की कितना भी मुश्किल समय हो, वह हमेशा मुस्कराते रहते थे, वही मुश्किल समय के साथियों को वो कभी नहीं भूले और होना भी यही चाहिए. क्योंकि कई बार जब सत्ता या सफलता आती है, तो इंसान चकाचौंध भरी जिंदगी में संघर्ष के दिनों और साथियों को भूल जाता है. मुझे लोग कहते है- कि मैं कम मुस्कराता हुं लेकिन स्वर्गीय पायलट साहब हमेशा मुस्कराते हुए रहते थे.मेरे प्रति मेरी माता ज्यादा कड़क थी, लेकिन पिता कड़क नही थे, लेकिन अनुसाशन का पाठ हमेशा पढ़ाया गया हमें.

जयपुर दरगाह विवाद पर कही बड़ी बात

वहीं जयपुर में दरगाह की डाली जा रही छत के विवाद के बाद बालमुकंद आचार्य ओर अमीन कागजी के बीच में चल रहे विवाद पर सचिन पायलट ने कहा कि हर बात में राजनीति करना गलत है, जो सही है उसे सही तरीके से किया जाना चाहिए. कानून के हिसाब से किया जाना चाहिए. लेकिन सत्ता में जो लोग है .वह सत्ता का दुरुपयोग करें, यह सही नहीं है. इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए. हर व्यक्ति को अधिकार है कानून के अनुसार कार्य करने का.

राजस्थान बजट पर सरकार को घेरा

इससे पहले बजट पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राजस्थान का नाम तक नहीं है. 11 फरवरी को राजस्थान का बजट आना है, ऐसे में राज्य सरकार को बेरोजगारों को लिए कुछ करना चाहिए. साथ टोंक के लिए भी मैंने सरकार को लिखा है. अब देखते हैं बजट में राजस्थान को क्या दिया जाता है.

