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टोंक में गरजे सचिन पायलट, दलित, आदिवासी और किसानों के मुद्दों पर BJP सरकार को घेरा

Sachin Pilot: टोंक में आयोजित आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों, आदिवासियों और किसानों के हित में काम किया है, जबकि भाजपा सरकार तीन वर्षों में जनता के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकी. सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और लोक कलाकार कन्हैया दंगल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी.

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 18, 2026, 11:27 AM|Updated: Jul 18, 2026, 11:27 AM
टोंक में गरजे सचिन पायलट, दलित, आदिवासी और किसानों के मुद्दों पर BJP सरकार को घेरा
Image Credit: Tonk NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में एक निजी गार्डन में आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया. सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई.


कांग्रेस ने आदिवासी, दलित और किसानों के लिए किया काम: पायलट

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सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक दावा नहीं है, बल्कि देश का इतिहास इस बात का गवाह है. कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर ऐसी कई योजनाएं लागू कीं, जिनसे आदिवासी समाज को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के नए अवसर मिले. उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान भी किया.


भाजपा सरकार पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार के तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन जनता के हित में कोई उल्लेखनीय कार्य दिखाई नहीं देता. उनका आरोप था कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने में विफल रही है और विकास के कई अहम मुद्दों पर काम नहीं हुआ. पायलट ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार की कार्यशैली को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और भाजपा सरकार की विदाई तय है.


संगठन को मजबूत करने का दिया संदेश

सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और कांग्रेस की विचारधारा तथा जनहित की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सामाजिक समरसता बनाए रखने और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने की अपील भी की.


सांस्कृतिक कार्यक्रम बना आकर्षण का केंद्र

सम्मेलन के दौरान लोक कलाकार कन्हैया दंगल ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से कार्यक्रम में रंग जमा दिया. उनके लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सचिन पायलट सहित मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आनंद लिया. कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय नेताओं ने भी अपने विचार रखे और आदिवासी समाज के विकास, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. सम्मेलन का समापन कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के संदेश के साथ हुआ.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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