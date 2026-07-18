/सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने पर बोले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना, बोले- युवाओं की आवाज दबा रही सरकार

Sonam Wangchuk News: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियों में सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की भावनाओं और युवाओं की आवाज सुनने के बजाय विरोध के स्वरों को दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए.

सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

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सचिन पायलट ने कहा कि देश के युवाओं में सरकार की कार्यशैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करने के बजाय सरकार टकराव की स्थिति बना रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए और जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस न्यायसंगत मांगों को लेकर युवाओं और आम जनता के साथ मजबूती से खड़ी है तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी.

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राज्य सरकार पर भी साधा निशाना

केंद्र सरकार के साथ-साथ सचिन पायलट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टाल रही है क्योंकि उसे जनता के फैसले का डर है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में उच्च न्यायालय भी सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं कर रही. पायलट के अनुसार, सरकार प्रशासनिक और जनहित के कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है.

अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा

मीडिया से बातचीत से पहले सचिन पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और निर्माणाधीन विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को निर्बाध बिजली और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा विकास परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

वांगचुक मामले पर सियासत तेज

सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम पर सचिन पायलट के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है. पायलट ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए. वहीं, उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर भी अपनी आलोचना दोहराई. उनके इन बयानों को प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक बहस के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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