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सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने पर बोले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना, बोले- युवाओं की आवाज दबा रही सरकार

Sonam Wangchuk Case: टोंक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक सचिन पायलट ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है. पायलट ने राज्य सरकार पर भी चुनाव टालने और जनहित के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 18, 2026, 01:13 PM|Updated: Jul 18, 2026, 01:13 PM
सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने पर बोले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना, बोले- युवाओं की आवाज दबा रही सरकार
Image Credit: Sonam Wangchuk CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sonam Wangchuk News: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियों में सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की भावनाओं और युवाओं की आवाज सुनने के बजाय विरोध के स्वरों को दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए.

सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

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सचिन पायलट ने कहा कि देश के युवाओं में सरकार की कार्यशैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करने के बजाय सरकार टकराव की स्थिति बना रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए और जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस न्यायसंगत मांगों को लेकर युवाओं और आम जनता के साथ मजबूती से खड़ी है तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी.

Sonam Wangchuk News

राज्य सरकार पर भी साधा निशाना

केंद्र सरकार के साथ-साथ सचिन पायलट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टाल रही है क्योंकि उसे जनता के फैसले का डर है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में उच्च न्यायालय भी सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं कर रही. पायलट के अनुसार, सरकार प्रशासनिक और जनहित के कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है.

अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा

मीडिया से बातचीत से पहले सचिन पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और निर्माणाधीन विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को निर्बाध बिजली और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा विकास परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

वांगचुक मामले पर सियासत तेज

सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम पर सचिन पायलट के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है. पायलट ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए. वहीं, उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर भी अपनी आलोचना दोहराई. उनके इन बयानों को प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक बहस के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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