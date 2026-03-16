क्या 2028 में बदलेगा राजस्थान का सियासी गणित? सचिन पायलट को CM बनाने के लिए संत ने करौली से द्वारकाधीश तक शुरू की दंडवत यात्रा!

Rajasthan Politics: राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों द्दारा समय-समय पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग और सचिन पायलट बने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नारे उनके समर्थकों द्वारा लगते रहे हैं. ऐसे में 2028 चुनाव को लेकर भले ही अभी वक्त हो, लेकिन एक बार फिर "सचिन पायलट बने राजस्थान के मुख्यमंत्री" चर्चा में है. इसके पीछे एक संत का हठ योग है, जो कि इन दिनों सचिन पायलट के विधानसभा सीट टोंक से होकर अपनी कनक दंडवत यात्रा पर गुजर रहे हैं.

मीडिया से बात करते हुए करोली पांचना आश्रम से जुड़े संत राजगिरी महाराजा कहते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर यह उनका हठ योग है और 2028 में उनकी मन्नत जरूर पूरी होगी और पायलट साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे. हालांकि यह संत कभी सचिन पायलट से मिले नहीं हैं.

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दो कनक दंडवत यात्राएं पहले भी कर चुके हैं संत राजगिरी महाराज

अपने हठ योग के चलते यह संत पहले भी दो बार लंबी दूरी की कनक दंडवत यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें पहली यात्रा उन्होंने लगभग 750 किलोमीटर की करौली से गंगोत्री-रामेश्वर तक की थी, जो कि 14 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी और 17 जुलाई 2024 को पूरी हुई.

वहीं इनकी दूसरी यात्रा करौली से जगन्नाथ पुरी तक की थी, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर लंबी थी और यह यात्रा इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को शुरू की और 10 दिसंबर 2025 को जगन्नाथ पुरी जाकर पूरी की थी. ऐसे में राजगिरी महाराज की यह तीसरी यात्रा है, जिसमें वह सचिन पायलट को 2028 में मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ निकले हैं. करौली से द्वारकाधीश तक की लंबी दंडवत यात्रा है.

सचिन पायलट जनता और जमीन से जुड़े नेता हैं

संत और सियासत का क्या वास्ता और सचिन पायलट से क्यों हैं राजगिरी महाराज प्रभावित के सवाल पर संत कहते हैं कि जरूर इस यात्रा के बाद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वह जनता से जुड़े नेता हैं और राजस्थान में उनके चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ो में हैं. पायलट पक्ष में हो या विपक्ष में वह हमेशा जनता के बीच रहते हैं.

सचिन पायलट से कभी नहीं मिले हैं राजगिरी महाराज

राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच प्रतिदिन सड़क पर 10 से 12 किलोमीटर का कनक दंडवत का सफर तय करने वाले महाराज राजगिरी बताते हैं कि वह कभी भी सचिन पायलट से नहीं मिले हैं न कोई अभी तमन्ना है, लेकिन अगर वह मिलेंगे तो तभी जब सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे.

