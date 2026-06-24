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बनेठा में बजरी खनन पर फिर छिड़ा विवाद, विधायक के सामने पहुंचे गंभीर आरोप

Tonk News: टोंक जिले के बनेठा क्षेत्र में बजरी खनन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान एक शिकायतकर्ता ने विधायक राजेंद्र गुर्जर के सामने वन विभाग के अधिकारियों पर बजरी खनन करवाने के आरोप लगाए. विधायक ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 24, 2026, 10:24 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:24 AM
बनेठा में बजरी खनन पर फिर छिड़ा विवाद, विधायक के सामने पहुंचे गंभीर आरोप
Image Credit: Banetha News

Banetha News: टोंक जिले के उनियारा विधानसभा क्षेत्र के बनेठा कस्बे में बजरी खनन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान स्थानीय लोगों ने वन क्षेत्र में कथित बजरी खनन को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज करवाईं. मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब एक शिकायतकर्ता ने सीधे विधायक राजेंद्र गुर्जर के सामने वन विभाग के अधिकारियों पर खनन गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगाए.


विधायक को दिखाए गए कथित वीडियो

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शिकायतकर्ता ने विधायक राजेंद्र गुर्जर को कुछ कथित वीडियो भी दिखाए, जिनमें वन क्षेत्र से बजरी निकासी होती दिखाई देने का दावा किया गया. शिकायतकर्ता का आरोप था कि वन विभाग की निगरानी में या उसकी जानकारी के बावजूद बजरी का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है. इसके साथ ही वन विभाग के रेंजर पंकज शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मामले ने स्थानीय स्तर पर बहस को तेज कर दिया है.


छोटे वाहनों पर रोक, बड़े वाहनों को छूट देने का आरोप

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में छोटे वाहनों के आवागमन के लिए कई रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जबकि बड़े वाहनों और खनन कार्य में उपयोग होने वाले साधनों के लिए रास्ते खुले रखे जाते हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि कथित रूप से खनन गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रहती हैं. इन आरोपों के बाद शिविर में मौजूद लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही.


विधायक ने जताई नाराजगी

मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक राजेंद्र गुर्जर ने मौके पर ही नाराजगी जाहिर की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह बजरी खनन से जुड़ी हो या किसी अन्य मामले से, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधायक ने कहा कि यदि जांच में कोई अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.


प्रशासन को जांच के निर्देश

विधायक ने पूरे मामले से उपखंड अधिकारी सुमन गुर्जर को अवगत कराने और विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजने की बात कही. उन्होंने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके. इस घटनाक्रम के बाद बनेठा क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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