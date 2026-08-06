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SDM को थप्पड़ मारने के केस में आज सरेंडर करेंगे नरेश मीणा, जमानत रद्द होने के बाद कोर्ट में होंगे पेश, टोंक में धारा 163 लागू

Naresh Meena: टोंक के चर्चित एसडीएम थप्पड़कांड में आरोपी नरेश मीणा आज नगरफोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे. एससी/एसटी कोर्ट द्वारा उनकी सशर्त जमानत रद्द किए जाने के बाद यह कार्रवाई हो रही है. सरेंडर के बाद उनके वकील कोर्ट में नई जमानत याचिका भी दाखिल करेंगे. वहीं पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 06, 2026, 11:54 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 11:54 AM IST
SDM को थप्पड़ मारने के केस में आज सरेंडर करेंगे नरेश मीणा, जमानत रद्द होने के बाद कोर्ट में होंगे पेश, टोंक में धारा 163 लागू
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में चर्चित एसडीएम थप्पड़कांड एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा गुरुवार (6 अगस्त) को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे. उनकी सशर्त जमानत रद्द होने के बाद यह पहला बड़ा घटनाक्रम है. समर्थकों की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नरेश मीणा सुबह जयपुर से रवाना होकर करीब 11 बजे नगरफोर्ट पहुंचेंगे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी ओर से नई जमानत याचिका भी दाखिल की जाएगी.


हाईकोर्ट से मिली राहत नहीं टिक सकी

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नरेश मीणा को करीब नौ महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. हालांकि बाद में पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया. इसी आधार पर नगरफोर्ट थाना पुलिस ने एससी/एसटी कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी. अदालत ने माना कि जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई हुई, जो शर्तों के उल्लंघन के दायरे में आती है.


आखिर क्या है पूरा मामला?

यह मामला 13 नवंबर 2024 का है. उस समय देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे थे. ग्रामीणों की मांग थी कि गांव को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए. उसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी धरने में शामिल हुए.


आरोप है कि मतदान को लेकर विवाद के बीच उन्होंने तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में यह मामला चर्चा का विषय बन गया था. अगले दिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया. इस मामले में 60 से अधिक लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी.


जमानत क्यों हुई रद्द?

पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा जुलाई 2025 में झालावाड़ पहुंचे थे. यहां स्कूल भवन हादसे में सात बच्चों की मौत के बाद वे एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. इसी घटना को जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आधार बनाते हुए अदालत में आवेदन पेश किया गया. कोर्ट ने पुलिस के तर्कों को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी.


पुलिस जुटा रही संपत्ति का रिकॉर्ड

सरेंडर से पहले पुलिस कोर्ट के एक अन्य आदेश की भी पालना कर रही है. नगरफोर्ट थाना पुलिस ने बारां जिले की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के सरपंच को पत्र भेजकर नरेश मीणा की चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा मांगा है. यह रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.


समर्थकों ने लगाए राजनीतिक आरोप

नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि सरकार पंचायत राज चुनाव से पहले उन्हें जेल भेजकर उनकी लोकप्रियता को रोकना चाहती है. उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को भी जमानत रद्द करने का आधार बनाया गया. समर्थकों का कहना है कि गरीबों, किसानों और छात्रों की आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता. हालांकि पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर फैसला सुनाया है.


सरेंडर के बाद फिर होगी जमानत की कोशिश

नरेश मीणा के अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने बताया कि उनके मुवक्किल कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पहले सरेंडर करेंगे. इसके बाद उसी दिन नई जमानत याचिका दाखिल की जाएगी. बचाव पक्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रखेगा और राहत की मांग करेगा. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरेंडर के बाद कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है. फिलहाल टोंक का यह चर्चित मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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